衛少早私下抱怨雷霆很爛？　KD好友：沒人想和他一起打球

▲杜蘭特(左)好友表示沒人想和衛斯布魯克(右)一起打球。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

繼2016年杜蘭特(Kevin Durant)投奔敵營勇士,生涯至今11季都披雷霆戰袍的衛斯布魯克(Russell Westbrook),今夏再次面臨搭檔喬治(Paul George)出走的窘境;對此KD的好友兼品牌大使威廉斯(Randy Williams)在IG上直言,根本沒人想和「衛少」一起打球,因為他只在意自己的數據,呼籲大家不要把糟糕的籃球和忠誠混為一談。

Kevin Durant’s Brand Ambassador and good friend, Randy Williams, took to Instagram to share his thoughts on Russell Westbrook. pic.twitter.com/AIhO8ExGCi