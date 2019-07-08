衛少早私下抱怨雷霆很爛？　KD好友：沒人想和他一起打球

▲杜蘭特(左)好友表示沒人想和衛斯布魯克(右)一起打球。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

繼2016年杜蘭特(Kevin Durant)投奔敵營勇士，生涯至今11季都披雷霆戰袍的衛斯布魯克(Russell Westbrook)，今夏再次面臨搭檔喬治(Paul George)出走的窘境；對此KD的好友兼品牌大使威廉斯(Randy Williams)在IG上直言，根本沒人想和「衛少」一起打球，因為他只在意自己的數據，呼籲大家不要把糟糕的籃球和忠誠混為一談。

Kevin Durant’s Brand Ambassador and good friend, Randy Williams, took to Instagram to share his thoughts on Russell Westbrook. pic.twitter.com/AIhO8ExGCi 請繼續往下閱讀... 2019年7月7日

雷納德(Kawhi Leonard)成功招募明星搖擺人喬治一起轉戰快艇，隨後傳出PG的搭檔衛斯布魯克也與總管普瑞斯提(Sam Presti)商討未來，不排除交易的可能性；雷霆兩大王牌今夏恐同時走人，令奧克拉荷馬球迷錯愕。不過美國《ESPN》記者史皮爾斯(Marc J. Spears)指出，「衛少」在今年季後賽首輪遭拓荒者淘汰後就對球隊有所不滿。

據史皮爾斯得到的消息，衛斯布魯克私下抱怨了球隊掙扎的狀況，甚至萌生了想離隊的念頭。值得注意的是，在確定跟隨雷納德腳步返鄉效力快艇後，喬治在IG發表了一篇文章感謝雷霆球迷和球隊高層，最後不忘標記搭檔「衛少」，向對方喊話，「我愛你，兄弟！」「衛少」也給予回應，兩人情誼似乎不受交易影響。

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

《Bleacher Report》在喬治轉戰快艇後，在IG上發布了一張4格照片，從哈登(James Harden)還在陣中的雷霆「三少」，變成杜蘭特搭衛斯布魯克的「雙少」，再到KD出走換成喬治來輔助「衛少」，最後一格只剩「衛少」孤獨一人。

杜蘭特的好友兼品牌大使威廉斯出現在這則貼文下方回應，直言沒人想和衛斯布魯克一起打球，「大家把糟糕的籃球和忠誠混為一談了！Russell只在乎他自己！相較於贏球，他更在意自己的數據！每個人都可以說自己想說的，但NBA球隊老闆和總管最清楚他是怎麼樣的人，還有他的打球風格！」

威廉斯說，若是雷霆想要繼續向前邁進，就必須要交易衛斯布魯克；而「衛少」也必須成為一位更好的球員、更棒的隊友，「他可以繼續保持這種比賽的強度和競爭力。但事實就是，沒有人願意和他一起打球！」

▲雷霆一哥衛斯布魯克可能離隊。（圖／路透社）