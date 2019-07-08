雷納德不只說服喬治還曾致電邀KD　湖人被蒙鼓裡卻自以為領跑

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

記者游郁香／綜合報導

過去一直被當成「石佛」接班人的雷納德(Kawhi Leonard)，雖然看起來沉默卻是一位招募高手，他不僅成功說服雷霆二哥喬治(Paul George)與他攜手前進快艇，美國《ESPN》披露他還曾打電話給杜蘭特(Kevin Durant)邀組團。《洛杉磯時報》更爆料，自以為領跑的湖人完全不知道快艇和暴龍都在嘗試交易來喬治，以滿足「可愛」的要求。

去年與老東家馬刺鬧翻而被交易到暴龍，雷納德始終沉默未對外解釋離隊原因，僅以一封信向培育了他7年的聖城道別；一年之後，他帶領暴龍奪得隊史首冠，但獲頒FMVP後僅3周就閃電宣告轉戰快艇，在他6日做出決定前，外界幾乎一面倒預估他不是續留多倫多，就是會到湖人與詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)聯手。

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但出乎意料的，最終雷納德與雷霆二哥喬治一起轉投快艇，組成了足以抗衡「詹皇」與「一眉哥」的組合。美國《ESPN》資深記者謝爾朋(Ramona Shelburne)報導，一向給人話不多印象的雷納德，曾在杜蘭特已經和兩位好友厄文(Kyrie Irving)、小喬丹(DeAndre Jordan)約好一起轉隊後，打電話給KD邀到快艇「組團」。

▲雷納德拿下FMVP後3周就離隊。（圖／達志影像／美聯社）

由於兩人並不熟，杜蘭特接到電話有些訝異，不過聽到雷納德表示很欣賞自己，感到受寵若驚。最後KD仍如原先計畫的在自由市場大門開啟首日宣布加盟籃網，「可愛」則將目標轉移到雷霆二哥喬治身上；當他忙著與湖人、快艇和暴龍3隊面談的同時，他也一面打電話和傳訊息給喬治，說服對方找方法離開雷霆。

與雷納德同樣來自洛城的喬治，2年前也曾傳出有意返鄉打球，如今有機會與2屆FMVP攜手回到家鄉效力，對他來說，絕對是難以抗拒的吸引力。與喬治熟識的消息來源說，「以一個沉默寡言的人來說，他(雷納德)是一位非常厲害的招募者。」

謝爾朋還披露，雷納德本周曾臨時更改與湖人會面的地點，從湖人訓練館改到41英里外的酒店，恐怕是為了當天與喬治見面。以為自己領跑的湖人被蒙在鼓裡，據《洛杉磯時報》的消息，紫金大軍甚至不知道快艇和暴龍都在嘗試追求喬治，以滿足「可愛」的要求，可說是這場爭奪戰中最尷尬的輸家。

▲詹姆斯與戴維斯招攬雷納德失利。（圖／達志影像／美聯社）