勇士將退休伊古達拉9號球衣　6年前看出他能成就灣區王朝

▲伊古達拉告別灣區 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

尋求3連霸失利的勇士隊，今夏陣容大變動，除了2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)轉投布魯克林，被視為灣區王朝極為重要的一塊拼圖、老將伊古達拉(Andre Iguodala)也被交易到灰熊；勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)8日表示，球團計畫退休「小AI」的9號戰袍，「我們感謝他所付出的一切，期待看到他的球衣高掛在大通中心。」

Warriors trade Andre Iguodala to Memphis pic.twitter.com/F1Os1Zdk8c 請繼續往下閱讀... 2019年7月7日

儘管2013年加盟勇士後，伊古達拉這6季僅繳出場均7.3分、3.9籃板和3.4助攻，遠低於他過去在費城和金塊的場均12.1分、5.1籃板和4.4助攻，但他的價值卻不是帳面數據能呈現的。自柯爾(Steve Kerr)2014年接掌兵符後，他改由板凳出發，完全融入了勇士體系，展現無私的球風，兼具速度與美感，更提升了團隊。

伊古達拉是一名出色的組織者，被柯爾稱為是自己看過最聰明的球員；他從板凳帶來的特殊能量幫助灣區大軍奪得2015年總冠軍，獲頒該年的FMVP。美國《ESPN》資深記者洛歐(Zach Lowe)上周曾撰寫長文指出，「只有當伊古達拉來到場上，代替笨重的中鋒，勇士才成為了勇士隊。」因此比起杜蘭特離隊，「小AI」被送走更讓人有勇士王朝終結的感慨。

▲伊古達拉(右)。（圖／達志影像／美聯社）

勇士8日將伊古達拉、一個受保護的2024年首輪籤和現金200萬美金送到灰熊，換回雙向合約球員沃什伯恩(Julian Washburn)。在正式告別「小AI」的這天，勇士特別發聲明感謝這位35歲老將，老闆拉卡柏表示希望未來能看到灣區的9號戰袍高掛在新球場大通中心。

「2013年夏天，我們在自由市場上幾經波折才簽下伊古達拉。那時，我們就看出他會是這個冉冉升起，以總冠軍為目標的年輕團隊中，非常重要的一部分。當我們回顧這6年，我們仍覺得低估了他對球隊的價值，無論是在場上或在休息室中。」

拉卡柏說，伊古達拉為了讓球隊變得更好而犧牲自己，這趟旅程中最棒的是他得到2015年FMVP的殊榮，「他絕對是我們能連5年打進總決賽並奪得3冠的重要因素，我們感謝他所付出的一切，期待看到他的球衣高掛在大通中心。」

▲伊古達拉(右)。（圖／達志影像／美聯社）