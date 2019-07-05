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美媒列還未簽約5位最佳控衛有林書豪　灰熊可找他協助榜眼莫蘭特？

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▲林書豪爽捧總冠軍金盃。（圖／翻攝自IG／jlin7）

▲林書豪捧總冠軍金盃。（圖／翻攝自IG／jlin7）

體育中心／綜合報導

今夏自由市場開市8小時內就進行了48筆交易，總金額直逼32億美金，包括杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)和巴特勒(Jimmy Butler)等明星球員都在首日就選定落腳處，使得自由市場急速縮小；美國媒體《theScore》列出每個位置各5位還未簽約的優質補強人選，林書豪也在控衛名單當中。

目前薪資空間還超過千萬的隊伍，僅剩湖人、快艇和獨行俠，但洛城雙雄皆是為了等待雷納德(Kawhi Leonard)做決定而沒有「大動作」。經過瘋狂的開市首日，自由市場急速縮小，各隊總管若想要儘快底定球隊名單，必須加快速度。美國媒體《theScore》點名還未簽約的優質補強人選，每個位置各列出5人。

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台裔控衛林書豪與3屆助攻王朗多(Rajon Rondo)、今年季中被暴龍交易到灰熊的萊特(Delon Wright)、傳出是湖人鎖定目標之一的柏克(Trey Burke)以及因為勇士放棄報價而恢復自由身的庫克(Quinn Cook)，一起被點名是值得考慮的5位控衛人選。

在自由市場開啟首日時，《Amico Hoops》記者斯塔納(Ben Stinar)曾披露，首位奪得冠軍戒的亞裔美籍球員林書豪，目前還乏人問津，沒有任何球隊找他面談。3日還被美國民主黨的華裔總統候選人楊安澤爆料，若是無法得到滿意的報價，不排除到亞洲打球。

▲林書豪與板凳夥伴。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

值得一提的是，林書豪曾在5月播出的大陸節目《籃球大唱片》中，拋出離開NBA後若身體狀況許可，考慮到CBA打球的宣言。當時微博帳號為「跳球-tiaoqiu33」的CBA資深記者曾爆料，「豪小子」轉戰CBA的時間點可能就是下個賽季。

陸媒還指出，若是林書豪下季續留NBA，恐怕只能拿到老將底薪合約，出賽時間可能也會非常有限，因此若他決定下季就轉戰CBA也不會讓人太意外，且以他現階段的身手和在中國的高人氣，絕對不乏追求者。

▲灰熊選秀榜眼莫蘭特(Ja Morant)。（圖／CFP）

▲灰熊選秀榜眼莫蘭特。（圖／CFP）

《247sports》專欄作家奎因(Sam Quinn)則將林書豪列為NBA自由市場上10位「超值」補強人選之一，若能到一支願給他穩定上場時間的隊伍，他仍會是一位高效率的替補，在一些實力較弱的球隊甚至能擔任先發，且很適合擔任年輕球員的導師，如同他上季在老鷹扮演的角色。

《The Athletic》記者杜富爾(Dave DuFour)就建議，將曾入選年度防守第二隊的資深控衛康利(Mike Conley)送到爵士的灰熊，可以網羅林書豪來協助以選秀榜眼之姿來到曼菲斯的莫瑞州大後衛莫蘭特(Ja Morant)。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA林書豪豪小子
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