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伊古達拉離隊恐宣告勇士王朝終結　灰熊無意買斷小AI尋求交易

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▲NBA總冠軍戰，暴龍vs勇士，伊古達拉(Andre Iguodala)致勝三分。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士王朝不可或缺的拼圖伊古達拉。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

伊古達拉(Andre Iguodala)進入灣區6年，見證勇士起飛稱霸，也是最不可或缺的拼圖之一，今夏成了球隊挖角羅素(D’Angelo Russell)的犧牲品，被交易到曼菲斯。美國《ESPN》資深記者洛歐(Zach Lowe)撰寫長文指出，金州的光輝歲月正是從招攬到「小AI」開始，相較於杜蘭特(Kevin Durant)的離開，他被送走更讓人有種勇士王朝畫下句點的感嘆。

勇士在2016年夏天得到千載難逢的機會，簽下可能是史上第二出色球員杜蘭特，組成了聯盟前所未見的「超級4巨頭」，這4名先發當時年齡全在30歲以下，連續2季奪得總冠軍，有望建立起另一個如同公牛王朝般的盛世。

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但這夢幻陣容僅維持了3季就告吹，杜蘭特攜手厄文(Kyrie Irving)投奔籃網；以5年1.9億美金續留灣區的湯普森(Klay Thompson)則遭逢左膝前十字韌帶撕裂，需要修養5到7個月；來到金州6季見證勇士興起成為聯盟霸主的35歲老將伊古達拉被交易到灰熊。

▲伊古達拉關鍵三分建功。（圖／達志影像／美聯社）

伊古達拉在2013年季後賽代表西區第3種子金塊出戰第6名的勇士，他被灣區軍團的年輕核心柯瑞(Stephen Curry)與湯普森吸引；勇士也在他身上看到了「亮點」，在那年夏天出手招攬他。總管邁爾斯(Bob Myers)回想起網羅伊古達拉的過程，仍將它稱為「最有壓力」的一筆交易。

因為勇士當時沒有足夠的薪資空間，當找到可以幫忙的交易夥伴爵士，球隊老闆拉卡柏(Joe Lacob)卻回到了家鄉蒙大拿度假，當地的通訊受限，導致邁爾斯聯絡不到人，最後由拉卡柏的兒子、球隊的助理總管克里克(Kirk Lacob)做決定，要邁爾斯放手一搏。

伊古達拉來到灣區首季，勇士在季後賽首輪就遭淘汰，2014年接掌兵符的主帥柯爾(Steve Kerr)上任後，決定讓「小AI」改由板凳出發，將他的價值極大化。伊古達拉在費城和金塊曾嘗試要當球隊的王牌得分手，帶領整個團隊，但他最終沒能勝任，因為這並不是他的風格。

▲勇士伊古達拉 。（圖／達志影像／美聯社）

伊古達拉更適合扮演柯爾賦予他的角色，他完全融入勇士的體系，展現無私的球風，兼具速度與美感，同時他還提升了團隊。他和格林(Draymond Green)都是出色的組織者，能迅速找到灣區後場神射，洛歐寫道，「只有當伊古達拉來到場上，代替笨重的中鋒，勇士才成為了勇士隊。」他從板凳帶來的特殊能量幫助灣區大軍奪得2015年總冠軍，獲頒該年的FMVP。

柯爾曾誇讚伊古達拉是自己看過最聰明的球員；除了在進攻端充滿創造力，防守端也屢屢建功，當談論到湯普森在2016年西區決賽G6神奇的三分表現時，也不能忽略伊古達拉最後時刻的關鍵抄截。

但面臨杜蘭特出走的勇士，為了挖角籃網一哥羅素，只能忍痛將伊古達拉交易到灰熊，讓灣區球迷相當不捨。這位35歲老將吸引了火箭、獨行俠等隊的目光；《ESPN》報導，灰熊無意在開季前買斷他，正在尋求交易的機會。

▲勇士伊古達拉 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA伊古達拉勇士灰熊杜蘭特
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