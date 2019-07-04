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雷納德還要幾天才會決定　湖人B計畫瞄準表弟、聖堂射手等3人

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▲▼暴龍冠軍遊行，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

目前自由市場上還未做決定的「大魚」雷納德(Kawhi Leonard)，已經陸續與湖人、快艇和暴龍完成面談，不過可能還要幾天才會做決定。美國《ESPN》資深記者馬克斯(Bobby Marks)建議紫金大軍，若是沒能成功搶到「可愛」，可將目光轉到卡森斯(DeMarcus Cousins)、「聖堂射手」格林(Danny Green)和莫里斯(Marcus Morris)身上。

雷納德飛了5個小時返回多倫多與原東家暴龍面談，雖然前NBA球員羅斯(Jalen Rose)爆料，「我99%聽說雷納德將續留多倫多，簽下一紙2年合約。」但採訪馬刺多年的記者楊恩(Jabari Young)則報導，「可愛」還沒做決定，可能還需要幾天的時間，也還沒討論簽訂2年合約的事宜。

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▲暴龍雷納德與羅瑞一起慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)3日報導，湖人自認是雷納德爭奪戰的領跑者；《洛杉磯時報》資深記者馬卡茲(Arash Markazi)則就自己所得知的消息和觀察表示，湖人現在一點都不緊張，他們自信有機會能簽下「可愛」。

不過雷納德陣營極度保密資訊，各種傳聞的可信度可能都得打個問號。美國《ESPN》資深記者馬克斯建議湖人，若是沒能成功搶到「可愛」，可將目光轉到傳出乏人問津的明星中鋒卡森斯、「聖堂射手」格林和莫里斯身上。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷納德可愛湖人快艇暴龍
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