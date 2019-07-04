羅斯99%確定雷納德將與暴龍簽2年約　ESPN記者曝某球員也這麼說

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

公開「警告」雷納德(Kawhi Leonard)千萬不要加入快艇的前NBA球員羅斯(Jalen Rose)，4日在節目上篤定地說，「我99%聽說雷納德將續留多倫多，簽下一紙2年合約。」主持人、美國《ESPN》記者麥克馬洪(Tim MacMahon)則透露，有一位NBA球員也是這麼說，這個人正在觀望「可愛」的動向再決定要轉投哪一隊。

雷納德陸續與洛城雙雄湖人、快艇以及原東家暴龍會面，整個NBA都在等待他的最終決定。生涯曾效力暴龍的前NBA球員羅斯，在《ESPN》節目《Get Up》上大膽預言，「我99%聽說雷納德將續留多倫多，簽下一紙2年合約。」值得一提的是，18個月前，羅斯也是第一個準確預測「可愛」將離開馬刺的人。

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這個節目的主持人、《ESPN》記者麥克馬洪則在個人推特爆料，「有一位很可能會受雷納德決定影響的NBA球員傳訊息給我說，他也得到相同的訊息(雷納德將與暴龍簽下短約)。」但麥克馬洪強調這個消息不是直接來自「可愛」本人或他陣營中的人。

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

羅斯上周也曾建議雷納德留在多倫多，「他們讓他保持健康，他在例行賽的場均上場時間排在全聯盟第98位，但在季後賽卻是最多的，他們整季都把雷納德照顧得很好。他們的名單上沒有任何一位選秀樂透球員，仍然贏得了總冠軍，這證明了他們知道該如何打造一支球隊。」

關於雷納德的動向有各種流言飛竄，但長期報導馬刺的記者楊恩(Jabari Young)在美國時間3日晚間7點12分指出，「雷納德今晚不會做出決定，可能接下來幾天才會正式決定；他們也沒討論過簽訂2年合約。」《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)轉發了楊恩的推特訊息，還表示在報導雷納德上，楊恩的經驗超越多數人。

若是雷納德選擇簽訂2年合約，等合約結束後，他也在聯盟打滿10年，他可以在2021年夏天得到簽下超級頂薪的資格。

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）