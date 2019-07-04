運動雲

>

今明宣布決定？雷納德飛5小時返多倫多見暴龍　連飛機降落都有直播

ETtoday運動雲

▲▼暴龍冠軍遊行，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷納德(Kawhi Leonard)與湖人、快艇會面後，從洛杉磯飛了5個小時返回多倫多見暴龍，當地媒體甚至直播了他的飛機降落畫面，球迷則聚集在飯店外等待。暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)表示，光是「可愛」願意大老遠飛回多倫多就是一個好兆頭，「無法想像他飛了5個小時來，只為了說，『謝謝，但我拒絕。』」

為了迎接回來與暴龍會談的雷納德，多倫多當地電視台CP24出動了直升機，「追蹤」這位兩屆FMVP的飛機降落畫面，並跟拍了「可愛」下機後轉乘的SUV。值得一提的是，去年洛杉磯媒體也曾在自由市場開市前，直播詹姆斯(LeBron James)飛抵洛城。

請繼續往下閱讀...

除了多倫多當地媒體陷入瘋狂，暴龍迷也群聚在黑澤爾頓酒店(Hazelton Hotel)外，希望為慰留這位超級英雄盡一分心力。有消息指出，「可愛」是在此處與總裁尤基利(Masai Ujiri)見面。暴龍隨隊記者李溫柏格坦言，這確實有點誇張，但他相信經過冠軍遊行後，「可愛」應該很清楚自己對多倫多的意義有多重大。

雷納德可能是暴龍隊史上最出色的球員，還替球隊帶來成軍24年來的首冠，當地媒體與球迷會如此瘋狂並不令人意外。李溫柏格認為光是「可愛」出現在多倫多，就是一個好兆頭，「至少這代表他們仍在認真考慮，很難想像他飛了5個小時來這裡，只為了告訴大家，『謝謝，但我拒絕。』」

美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)則在節目上表示，雷納德極有可能在美國時間7月4日宣布自己的決定。被認為是最了解「可愛」狀況的記者卡特(Cris Carter)，則在美國時間3日下午3點05分更新這位2屆FMVP的消息，強調「可愛」仍未做決定，目前湖人、快艇和暴龍都還有機會。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷納德可愛湖人快艇暴龍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

推薦閱讀

ESPN專家預言勇士明年打不進季後賽　砸錢挖羅素板凳深度堪憂

快艇提前保障「魯長老」第3年合約　肯定威廉斯也向雷納德示好？

雷納德今見暴龍最快5日做決定　最了解他的記者稱湖人並未領跑

雷納德測試湖人快艇能否保密　舅舅稱暴龍已取得「可愛」信任

熱門新聞

中職／桃猿提前練球　轉賣消息已有跡象

中職／16年賠16億「賠到脫褲」　劉保佑多次想賣球隊

中職／配合世界12強賽　下半季補賽辦法出爐

胡智為遭DFA　印地安人清出40人名單給他前隊友

陳聖平簽約響尾蛇　成德高中旅外第2人

洋基促成罕見「地鐵交易」　大都會願交易先發惠勒

讀者回應

﻿

最新新聞

1狂！勇士明星賽前5人至少15轟

2羅斯99%確定雷納德將與暴龍簽2年約

3林凱威後援飆2K　奪下第3次救援成功

4美洲盃／秘魯爆冷3比0智利進決賽

5貝爾半季59長打破普侯斯紀錄

熱門新聞

1桃猿提前練球　轉賣消息已有跡象

2「賠到脫褲」　劉保佑早想賣

3配世界12強　下半季補賽辦法出爐

4胡智為遭印地安人DFA

5陳聖平簽響尾蛇　成德旅外第2人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366