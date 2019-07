今明宣布決定？雷納德飛5小時返多倫多見暴龍　連飛機降落都有直播

▲雷納德。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

雷納德(Kawhi Leonard)與湖人、快艇會面後,從洛杉磯飛了5個小時返回多倫多見暴龍,當地媒體甚至直播了他的飛機降落畫面,球迷則聚集在飯店外等待。暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)表示,光是「可愛」願意大老遠飛回多倫多就是一個好兆頭,「無法想像他飛了5個小時來,只為了說,『謝謝,但我拒絕。』」

為了迎接回來與暴龍會談的雷納德,多倫多當地電視台CP24出動了直升機,「追蹤」這位兩屆FMVP的飛機降落畫面,並跟拍了「可愛」下機後轉乘的SUV。值得一提的是,去年洛杉磯媒體也曾在自由市場開市前,直播詹姆斯(LeBron James)飛抵洛城。

This is the growing crowd outside the Hazelton Hotel in #Toronto where it's believed Kawhi Leonard is about to meet with Raptors pres Ujiri and GM Webster



(Video: @GregRoss17)#KawhiWatch pic.twitter.com/tcBUtB7KSc — James Wattie (@jameswattie) 2019年7月3日

除了多倫多當地媒體陷入瘋狂,暴龍迷也群聚在黑澤爾頓酒店(Hazelton Hotel)外,希望為慰留這位超級英雄盡一分心力。有消息指出,「可愛」是在此處與總裁尤基利(Masai Ujiri)見面。暴龍隨隊記者李溫柏格坦言,這確實有點誇張,但他相信經過冠軍遊行後,「可愛」應該很清楚自己對多倫多的意義有多重大。

A CP24 news helicopter following two black SUVs. One of which believed to contain Kawhi. pic.twitter.com/dE6qn3NBv3 — Rob Gillies (@rgilliescanada) 2019年7月3日

雷納德可能是暴龍隊史上最出色的球員,還替球隊帶來成軍24年來的首冠,當地媒體與球迷會如此瘋狂並不令人意外。李溫柏格認為光是「可愛」出現在多倫多,就是一個好兆頭,「至少這代表他們仍在認真考慮,很難想像他飛了5個小時來這裡,只為了告訴大家,『謝謝,但我拒絕。』」

The MLSE plane has landed in Toronto and someone is here

(Via: @CP24) pic.twitter.com/LtM5es1rnn — TSN (@TSN_Sports) 2019年7月3日

美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)則在節目上表示,雷納德極有可能在美國時間7月4日宣布自己的決定。被認為是最了解「可愛」狀況的記者卡特(Cris Carter),則在美國時間3日下午3點05分更新這位2屆FMVP的消息,強調「可愛」仍未做決定,目前湖人、快艇和暴龍都還有機會。

