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雷納德測試湖人快艇能否保密　舅舅稱暴龍已取得「可愛」信任

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▲▼暴龍冠軍遊行，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

相較於杜蘭特(Kevin Durant)選在自由市場開市首日公布新東家，另一位大咖球星雷納德(Kawhi Leonard)至今仍然非常「安靜」。美國《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)分析，「可愛」的陣營刻意在測試追求他的隊伍是否能保密，湖人和快艇官方都儘量低調，暴龍則已證明他們值得信任。

在雷納德上個月24日確定跳脫下季價值2130萬美金的合約後，《雅虎體育》記者海恩斯就曾指出，「可愛」正認真考慮續約暴龍。不過自從這位兩屆FMVP釋出想和湖人老闆珍妮(Jeanie Buss)會面，紫金大軍竄升為領跑者；快艇主帥瑞佛斯(Doc Rivers)也得到當面招攬這位兩屆FMVP的機會。

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不過除了前任湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)向媒體透露已和雷納德取得聯繫，洛城雙雄這一周以來儘可能低調，就怕洩漏任何相關訊息。海恩斯認為「可愛」的陣營正在測試各隊是否值得信任，能否守住祕密；美國《ESPN》記者謝爾朋(Ramona Shelburne)還有《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)也有相同看法。

▲暴龍主控羅瑞起鬨要雷納德再留5年。（圖／達志影像／美聯社）

史坦在個人推特表示，「湖人和快艇官方都儘量減少發表言論，避免讓看重保密能力的雷納德陣營感到失望。」謝爾朋則在廣播節目上說，雷納德正在觀察是否有球隊將彼此之間的對話洩漏出去，考驗追求他的隊伍的忠誠度，因此湖人、快艇和暴龍都保持安靜。

就海恩斯的觀察，雷納德是一位與眾不同的球員，他並不喜歡鎂光燈，「如果他決定前往洛杉磯湖人，這對進入聯盟7、8年的他來說，將是一個完全陌生的領域。」他也透露暴龍在季後賽擊敗公鹿後，他曾和雷納德的舅舅羅伯特森(Dennis Robertson)聊天，對方提到暴龍與「可愛」培養出互信關係，「快艇和湖人可以保證他們能保密，但不像暴龍已經證明過此事。」

▲2019 NBA總冠軍G5，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷納德可愛湖人快艇暴龍
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