坎特不爽拓荒者只給6分鐘考慮續約　里拉德澄清是45分鐘

▲坎特(右)因為拓荒者只給6分鐘考慮續約而走人。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

土耳其長人坎特(Enes Kanter)今年2月如願離開尼克加入西區強權拓荒者，季末碰到主戰中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)重傷報銷，他扛起了先發重任，季後賽抱著肩傷硬打，一路撐到西區決賽。坎特原本有意續留波特蘭，但2日傳出他轉戰塞爾提克；他出面解釋，因為拓荒者只給6分鐘考慮續約，讓他備感壓力而決定拒絕。

拓荒者今年闖入了睽違19年的西區冠軍賽，明星周過後才入隊的坎特是季後賽的主力戰將之一，由於原本的主戰中鋒紐基奇季末就宣告報銷，他在季後賽得獨挑大樑，就算首輪就傷到左肩也只能死撐，他的拚戰精神贏得波特蘭球迷的尊重，不少人希望球隊能留下這位27歲長人。

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不過自由市場開啟的第2天，傳出坎特與綠衫軍塞爾提克達成2年1000萬美金的合約協議，第2年為球員選項。美國《ESPN》名記者史皮爾斯(Marc J. Spears)與坎特取得聯繫，這位6呎11吋中鋒透過簡訊表示，他本來確實考慮和拓荒者續約，「但他們只給我6分鐘的時間做決定，我覺得很有壓力，而且很不舒服。」

坎特解釋他需要更多時間考慮，是因為他現在無法直接與人在土耳其的家人聯繫，他被土耳其政府當成了恐怖份子，「我告訴他們，我需要考慮一下，讓我可以打給我的兄弟，請他幫我問我的家人，我無法直接打給我的家人。但他們一直催促我，所以我拒絕了他們。」

拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)隨後在個人推特上澄清，應該是45分鐘不是6分鐘，他當時人也在現場，他的兄弟可能搞錯了；他也強調在自由市場上分秒必爭，不得不快點做決定，「有時你會為了等一個人，而錯過兩個人。」

有球迷諷刺坎特只要離開某支球隊都沒好話，很愛小題大作；但也有人替他抱屈，直言只給一位帶傷替拓荒者奮戰的球員45分鐘考慮是否續約未免也太短，45分鐘沒有比6分鐘好到哪裡。

▲拓荒者一哥里拉德(右)。（圖／達志影像／美聯社）