運動雲

>

坎特不爽拓荒者只給6分鐘考慮續約　里拉德澄清是45分鐘

ETtoday運動雲

▲金塊中鋒約基奇(左)對位坎特(右)。（圖／路透）

▲坎特(右)因為拓荒者只給6分鐘考慮續約而走人。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

土耳其長人坎特(Enes Kanter)今年2月如願離開尼克加入西區強權拓荒者，季末碰到主戰中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)重傷報銷，他扛起了先發重任，季後賽抱著肩傷硬打，一路撐到西區決賽。坎特原本有意續留波特蘭，但2日傳出他轉戰塞爾提克；他出面解釋，因為拓荒者只給6分鐘考慮續約，讓他備感壓力而決定拒絕。

拓荒者今年闖入了睽違19年的西區冠軍賽，明星周過後才入隊的坎特是季後賽的主力戰將之一，由於原本的主戰中鋒紐基奇季末就宣告報銷，他在季後賽得獨挑大樑，就算首輪就傷到左肩也只能死撐，他的拚戰精神贏得波特蘭球迷的尊重，不少人希望球隊能留下這位27歲長人。

請繼續往下閱讀...

不過自由市場開啟的第2天，傳出坎特與綠衫軍塞爾提克達成2年1000萬美金的合約協議，第2年為球員選項。美國《ESPN》名記者史皮爾斯(Marc J. Spears)與坎特取得聯繫，這位6呎11吋中鋒透過簡訊表示，他本來確實考慮和拓荒者續約，「但他們只給我6分鐘的時間做決定，我覺得很有壓力，而且很不舒服。」

坎特解釋他需要更多時間考慮，是因為他現在無法直接與人在土耳其的家人聯繫，他被土耳其政府當成了恐怖份子，「我告訴他們，我需要考慮一下，讓我可以打給我的兄弟，請他幫我問我的家人，我無法直接打給我的家人。但他們一直催促我，所以我拒絕了他們。」

拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)隨後在個人推特上澄清，應該是45分鐘不是6分鐘，他當時人也在現場，他的兄弟可能搞錯了；他也強調在自由市場上分秒必爭，不得不快點做決定，「有時你會為了等一個人，而錯過兩個人。」

有球迷諷刺坎特只要離開某支球隊都沒好話，很愛小題大作；但也有人替他抱屈，直言只給一位帶傷替拓荒者奮戰的球員45分鐘考慮是否續約未免也太短，45分鐘沒有比6分鐘好到哪裡。

▲拓荒者里拉德、麥卡倫；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者一哥里拉德(右)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA拓荒者坎特里拉德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

火車上狂摸美腿妹！大肚男「來回刷動」　全都錄...被逮嘆：太猥瑣了

推薦閱讀

魔術強森自爆與雷納德談過了　柏金斯稱「可愛」極可能到湖人

巴特勒「永不穿熱火球衣」發言被挖出　拓荒者加入4方交易得到白邊

勇士老闆宣布退休杜蘭特35號戰袍　KD貼黑白照懷念舊金山

柯瑞飛往紐約途中KD已轉投籃網　咖哩仍當面致謝當最後一次隊友

熱門新聞

中職／朱祥麟被味全龍選中　歌手姐姐到場見證

柯瑞飛往紐約途中KD已轉投籃網　咖哩仍當面致謝當最後一次隊友

中職／感謝味全龍肯定　魏全：鬆了一口氣

湖人超暴龍成雷納德首選　伊古達拉、聖堂射手也要來？

洋基準備簽下16歲超級大物　媲美楚特「五拍子」潛力

大谷翔平單手撈全壘打！　生涯3度雙響砲超越棒球之神

讀者回應

﻿

最新新聞

1八村壘展望世籃賽期待與前輩指教

2瓊斯盃初體驗　郭佳紋全力相助中華藍

3水原一平感性悼念史凱格斯

4前隊友柏金斯批勇士不尊重KD

5李凱威、郭天信入味全　延續隊友

熱門新聞

1朱祥麟被味全選中　歌手姐姐見證

2柯瑞飛紐約時KD已轉籃網仍當面致謝

3謝味全龍肯定　魏全：鬆了一口氣

4湖人超暴龍成雷納德首選

5洋基準備簽下媲美楚特16歲超大物

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

林益全擊出一壘方向滾地球，蘇緯達接住後再傳二壘，形成雙殺 | 06_30 富邦 vs 兄弟 九局上

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366