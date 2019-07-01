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柯瑞飛往紐約途中KD已轉投籃網　咖哩仍當面致謝當最後一次隊友

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▲勇士杜蘭特、柯瑞。（圖／路透）

▲杜蘭特轉投籃網，柯瑞當面給祝福。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

剛結束中國行的柯瑞(Stephen Curry)，原本被勇士寄望能說服杜蘭特(Kevin Durant)留隊，但他從上海飛往紐約的途中，與他當了3年隊友、一起攜手奪得2座總冠軍的KD已決定轉投籃網。儘管如此，勇士一哥沒有取消拜訪的行程，仍到曼哈頓的公寓當面向對方表達感謝與祝福，共享最後的隊友時光。

若有人可以說服杜蘭特留在灣區，那個人非柯瑞莫屬，他如磁鐵般使整支球隊凝聚在一起，他謙虛、無私備受勇士隊友尊敬；無論是脾氣火爆的禁區猛將格林(Draymond Green)或35歲老將伊古達拉(Andre Iguodala)，不僅在場上將「咖哩」奉為領袖，甚至誓言要捍衛他的榮耀。

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原本勇士寄望柯瑞能到紐約慰留杜蘭特，雖然遲了一步，但「咖哩」仍與KD一起共度最後的隊友時光，向這位兩屆FMVP表達自己有多尊敬與感謝他，並展示自己對他的決定的支持，為他感到開心。

勇士資深隨隊記者湯普森(Marcus Tompson)報導，杜蘭特在位於曼哈頓的公寓向柯瑞證實自己將前往布魯克林的決定，兩人面對面，進行了男人之間、朋友之間的對話。

▲快艇威廉斯；勇士杜蘭特、柯瑞。（圖／路透）

杜蘭特最終並未選擇留在勇士養傷，即便老東家已表明願為他開出5年2.21億美金的頂薪，這是其他隊無法開出的價碼；他也沒有選擇到尼克帶領這支總是在鎂光燈下的隊伍復興。

早在自由市場大門開啟前的幾個月，就不斷有消息指出，杜蘭特與厄文(Kyrie Irving)正討論要並肩作戰。隨隊記者湯普森表示，KD的決定透露出他最重視的價值正是友誼，籃網補進的中鋒小喬丹(DeAndre Jordan)也是他的好友。

湯普森指出，杜蘭特很渴望與柯瑞成為關係緊密的好友，兩人確實互相尊重對方，給彼此鼓勵，但不管是灣區的球迷或媒體，總是會將兩人拿來做比較；例如誰才是更出色的球員？進攻是以誰為中心？誰掌握了球權？諸如此類的討論3年來持續不斷。

當杜蘭特來到金州時，很多勇士迷開心慶祝，卻也有「勇士不需要KD」的聲音。KD連2季贏得FMVP的殊榮，但當球隊陷入掙扎，卻也常成為眾矢之的，甚至連他的打法都遭受批評。他始終無法真正與柯瑞建立他所渴望的親密「友誼」，最終雙方在合作3季後分道揚鑣。

▲勇士杜蘭特。（圖／路透社）

關鍵字： NBA杜蘭特柯瑞勇士籃網
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