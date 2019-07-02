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勇士老闆宣布退休杜蘭特35號戰袍　KD貼黑白照懷念舊金山

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▲▼勇士老闆拉卡柏宣布只要自己在職，不會再有人能穿杜蘭特的35號戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士老闆拉卡柏宣布只要自己在職，不會再有人能穿杜蘭特的35號戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在杜蘭特(Kevin Durant)轉投籃網的隔天，勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)宣布只要自己在職的一天，就沒人能穿上灣區的35號戰袍，並感謝KD這3年來的貢獻，祝福他繼續往名人堂邁進。這位2屆FMVP則在個人IG上傳了一張自己在舊金山大橋附近騎單車的黑白照，似乎在懷念自己在灣區的時光。

勇士老闆拉卡柏在季末就曾表明，無論杜蘭特做什麼決定，自己都會是一名KD的粉絲；在這位替灣區帶來2座總冠軍的明星長人確定離隊後，拉卡柏發表了聲明感謝「愛將」，「3年前，我們興奮地迎接杜蘭特到來，他是史上最佳球員之一，為聯盟帶來變革的球員。他為我們的球隊與球迷帶來無數的精采鏡頭，2座NBA總冠軍、2屆總決賽MVP、3次總決賽旅程，展現出空前的效率。」

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拉卡柏也感謝杜蘭特為社區的貢獻並獻上祝福，「今天，他在不可思議的生涯中開啟新的篇章，我們感謝KD所付出的一切，謝謝他成為這段NBA歷史上最輝煌時刻當中不可或缺的一員，並祝福他繼續往名人堂邁進。只要我還是這支球隊的聯合主席，就沒有其他球員能穿上勇士35號戰袍。」

杜蘭特宣布轉戰籃網後的第一則發文，是一張自己在舊金山大橋附近騎著單車的黑白照，「我到處遊蕩，穿過城市和鄉村。我去過的任何地方，整個宇宙就在我身邊。」他隨後也更新了限時動態吐露自己的心聲，「沒有人可以代替我發言或做決定，為自己著想，就會找到真理。」

關鍵字： NBA勇士杜蘭特KD
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