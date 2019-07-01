湖人超暴龍成雷納德首選　伊古達拉、聖堂射手也要來？

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA自由市場開市首日，幾位大咖自由球員如杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)和巴特勒(Jimmy Butler)等皆已選定落腳處，全聯盟8小時內進行了48筆交易，總金額逼近32億美金，堪稱史上最瘋狂；不過率暴龍奪得首冠的雷納德(Kawhi Leonard)1日並未和任何球隊會面，仍在觀望中。

相較於籃網在自由市場大門開啟首日就大手筆挖來杜蘭特與厄文，洛城雙雄湖人和快艇並沒有大動作，《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)統計，快艇目前仍有約5500萬美金的薪資空間，湖人則是3200萬美金，他意有所指寫道，「我們都知道快艇和湖人在等誰。」

請繼續往下閱讀...

很顯然湖人和快艇都想找剛贏得生涯第2座FMVP的雷納德返鄉打球，《福斯體育》球評布洛薩德(Chris Broussard)更在個人推特上爆料，湖人已經成為「可愛」的首選；另外被勇士交易到灰熊的老將伊古達拉(Andre Iguodala)也可能在完成買斷後轉投紫金大軍。

除了極力爭取雷納德與一哥詹姆斯(LeBron James)、明星長人戴維斯(Anthony Davis)組成洛城新一代3巨頭，湖人還將目光瞄準到幾位射手小柯瑞(Seth Curry)、同樣是暴龍首冠成員「聖堂射手」格林(Danny Green)身上。

據《SB Nation》記者愛倫塔克(Matt Ellentuck)的統計，自由市場開市首日，8小時內就進行了48筆交易，總額達到31.75億，堪稱史上最瘋狂。在杜蘭特與厄文確定聯手前進布魯克林後，所有的目光焦點都落在雷納德的決定上。

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）