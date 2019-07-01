還沒人找他談！林書豪遭暴龍冷凍傷身價　找尋願給發揮空間球隊

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

NBA自由市場開市首日，4小時內敲定的交易總價值超過20億美金，多隊都卯起來補強；不過據《Amico Hoops》記者斯塔納(Ben Stinar)的消息，首位奪得冠軍戒的亞裔美籍球員林書豪，目前還乏人問津，沒有任何球隊找他會談，他今年季中轉投暴龍始終沒找到明確定位，季後賽更完全被冷凍，恐影響他的身價。

林書豪雖被《247sports》專欄作家奎因(Sam Quinn)列入10位自由市場的「超值」補強人選，但目前還沒得到任何面談的機會。「豪小子」去年夏天被交易到老鷹，成為亞特蘭大極力栽培的菜鳥控衛楊恩(Trae Young)的導師，從板凳打出身價，出賽51場繳出場均10.7分、3.5助攻和2.3籃板，整體命中率達到生涯最佳的4成66。

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林書豪今年2月與老鷹買斷，他並沒有像馬修斯(Wesley Matthews)或艾靈頓(Wayne Ellington)等，去到發揮空間較大但競爭力較弱的隊伍，以利在今夏的自由市場談到好價碼；他選擇與東區強權暴龍簽約，雖然沒能擠進季後賽固定輪替名單，季後賽僅出賽8場，場均上場時間只有3.4分鐘，仍隨暴龍捧起總冠軍金盃。

「豪小子」2016年與籃網簽下的3年3600萬美金合約今夏到期，成了自由球員，將重新選擇落腳處；但在多倫多被「冷凍」恐影響他的行情。他下半季為暴龍出賽23場，僅有場均7分、2.2助攻的表現，命中率3成74創下菜鳥季後的新低。

不過除了剛過去的2018-19賽季，還有2017-18賽季在開幕戰還沒打完就遭逢右膝髕骨韌帶斷裂重傷，林書豪曾連6季場均得分破雙位數，若能到一支願給他穩定上場時間的隊伍，他仍會是一位高效率的替補，在一些實力較弱的球隊甚至能擔任先發。

生涯即將邁入第10季的林書豪，雖然在2017年遭受右膝重傷後，速度和爆發力大打折扣，但他總能適時串連球隊攻勢，又擁有多年的NBA資歷，足以勝任年輕球員的導師。

▲林書豪。（圖／CFP）