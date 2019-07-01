籃網變超級強權？KD復出32歲狀態不明　厄文未證明能領導球隊

▲籃網補進杜蘭特與厄文。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

籃網如願「一網打盡」杜蘭特(Kevin Durant)和厄文(Kyrie Irving)，搖身一變成為東區勁旅，不過暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)質疑，等KD從阿基里斯腱傷勢中復出已32歲，復原狀況不明，厄文則至今都還未證明自己能領導一支球隊。

籃網在2013年夏天從波士頓挖來已老化的綠衫軍名將賈奈特(Kevin Garnett)、皮爾斯(Paul Pierce)，卻送出3枚首輪選秀權，結果「真理」和KG效力1季過後就接連離隊，布魯克林陷入黑暗重建期，直到上季才「翻身」重返季後賽。籃網今夏一次補進多隊追逐的大咖球星杜蘭特和厄文，另外找來了今年季中被獨行俠送到尼克的中鋒小喬丹(DeAndre Jordan)，自由市場開市首日就完成重磅交易協議。

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杜蘭特和厄文攜手前進布魯克林可能為東區的生態帶來巨變，但暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)認為，現在就斷言籃網會成功還言之過早，「KD將會缺席一整個賽季，當他從這個嚴重傷勢回歸時，他已經32歲了；厄文還沒證明他能夠領導一支球隊。」

▲厄文還未證明自己能領導一支球隊。（圖／CFP）

厄文生涯前6季都是騎士當家主控，2年前的夏天他為了擁有一支自己的球隊，與老大哥詹姆斯(LeBron James)拆夥，兩人還爆出關係破裂；未料他轉戰塞爾提克第一季，又因為左膝傷勢，整季僅打了60場例行賽，錯過了季後賽；出人意料的是，以年輕小將為主體的綠衫軍竟一路打進東區決賽，與騎士打到搶七才敗下陣來。

當厄文去年訓練營復出時，外界對綠衫軍有很高的期待，他也曾在去年10月承諾願久留波士頓，但他與其他年輕隊友相處並不融洽，球隊也在季後賽次輪以1勝4敗不敵公鹿，早早就傳出他將離隊；儘管他生涯繳出場均22.2分、5.7助攻和3.6籃板的優異數據，但至今仍未展示他具備出色領導能力。

相較於籃網，李溫柏格反倒較看好爵士，鹽湖城先前才得到灰熊主控康利(Mike Conley)助拳，1日又成功延攬溜馬射手波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)，並以2年1000萬美金簽下籃網長人戴維斯(Ed Davis)，整體戰力大提升。

▲杜蘭特下季報銷，要等到32歲才能復出。（圖／CFP）