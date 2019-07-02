魔術強森自爆與雷納德談過了　柏金斯稱「可愛」極可能到湖人

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷納德(Kawhi Leonard)在瘋狂的自由市場「開市」首日按兵不動，不過前任湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)自曝已和對方談過；先前準確預測杜蘭特(Kevin Durant)將加盟籃網的退役球員柏金斯(Kendrick Perkins)，則在個人推特表示他得知「可愛」今晚會和快艇會面，但披上紫金戰袍的機率很高。

據《洛杉磯時報》披露的內容，魔術強森和雷納德以及對方的舅舅羅伯特森(Dennis Robertson)取得對話，過程非常順利。除了《福斯體育》球評布洛薩德(Chris Broussard)爆料，湖人已成為「可愛」的首選；2周前準確預測KD將轉戰籃網的退役球星柏金斯，也再次於個人推特爆料，「剛聽說雷納德今晚會和快艇會面，但湖人佔有優勢，除非瑞佛斯(Doc Rivers)能施展什麼魔法，否則看起來他披上紫金球衣的機會很濃厚。」

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不過《Bleacher Report》記者布區(Ric Bucher)得到相反的消息，「我剛通完電話，這是過去的24到36小時的狀況，有人認為暴龍很有機會和雷納德簽下一年合約。」如此一來「可愛」不僅可以力拚2連霸，還能在2020年爭取5年超級頂薪，「如果他留在多倫多，他們絕對會是贏得總冠軍的大熱門。」

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

在雷納德上個月24日確定跳脫下季價值2130萬美金的合約後，美國《雅虎體育》資深記者海恩斯(Chris Haynes)曾指出，「可愛」正認真考慮續約暴龍；不過自從這位兩屆FMVP釋出想和湖人老闆珍妮(Jeanie Buss)會面後，紫金大軍在傳聞中成了領跑者。

在杜蘭特與厄文(Kyrie Irving)確定聯手前進布魯克林後，所有的目光焦點都落在雷納德的決定上，關注他是否會返回家鄉洛杉磯打球，甚至與詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)聯手。暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)分析，在所有追求「可愛」的隊伍當中，暴龍最有本錢等待，因為多倫多今夏並沒有薪資空間能大手筆補強。但洛城雙雄至少有一隊會因為等「可愛」做決定，最後卻沒被選中而面臨在自由市場上能選擇的補強人選受限。

▲雷納德。（圖／CFP）