巴特勒「永不穿熱火球衣」發言被挖出　拓荒者加入4方交易得到白邊

▲巴特勒。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)選擇落腳邁阿密，不過《The Score》翻出他多年前在公牛時期的訪問，發現他曾說過「永遠不會穿上熱火戰袍」，引起熱烈討論。巴特勒轉戰南灘一度爆出談不攏，最終熱火和七六人拉快艇、拓荒者進行4方交易；除了理查德森(Josh Richardson)，熱火還送走了當家中鋒「白邊」懷塞德(Hassan Whiteside)。

熱火在自由市場大門開啟首日，透過先簽後換得到七六人搖擺人巴特勒，原本兩隊要找獨行俠當交易的第3方，卻因為交易籌碼談不攏破局；還好最後成功拉到快艇還有拓荒者進行4方交易，熱火得以完成先簽後換。

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熱火將為邁阿密效力了5季的主戰中鋒懷塞德送到拓荒者，換回哈克雷斯(Maurice Harkless)和雷納德(Meyers Leonard)；之後再將哈克雷斯以及一枚首輪籤交易到快艇，空出薪資空間；最後把4年級後衛理查德森(Josh Richardson)送往費城，完成巴特勒先簽後換的交易。

▲懷塞德被交易到拓荒者。（圖／達志影像／美聯社）

據《NBC Sports》記者哈伯斯特羅(Tom Haberstroh)的消息，費城曾開出5年1.9億美金大約想慰留巴特勒，但被對方拒絕；「吉巴」預計會得到一紙4年1.42億美金的合約。

巴特勒選擇熱火當自己NBA生涯的第4個東家，《The Score》卻翻出當他還是聯盟二年級生時的訪問，他被問到永遠不會穿上哪一隊的球衣，回答的正是他現在的新東家熱火；不過有球迷在貼文下幫打圓場表示，巴特勒指的是他不會為超級強權打球，當時南灘大軍是由詹姆斯(LeBron James)、韋德(Dwyane Wade)和波許(Chris Bosh)三巨頭領軍。