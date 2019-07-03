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湯普森在洛城成功修復左膝十字韌帶　回歸勇士還需5到7個月

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▲湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在總冠軍賽G6試圖扣籃落地後傷到左膝前十字韌帶的湯普森(Klay Thompson)，傷後將近3周，終於在台灣時間3日完成修復手術。他的經紀人羅倫斯(Greg Lawrence)向美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)透露，「浪花弟」預計需要5到7個月的時間才能完全康復。

自2011年以首輪第11順位加盟勇士，湯普森一直維持良好的健康狀態，生涯8季單季最多也僅缺陣5場，今年總冠軍賽G6意外撕裂左膝前十字韌帶，是他進入聯盟以來受過最重的傷勢；所幸他3日成功在洛杉磯完成修復手術，目前尚未有回歸時間表，但至少需要休養5到7個月。

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▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲湯普森(右)。（圖／CFP）

生涯第2季開始就成為主戰先發的湯普森，與2012-13賽季甩掉「玻璃腳踝」稱號的柯瑞(Stephen Curry)組成「浪花兄弟」，攜手率隊從2014年開始連5季打入總決賽並奪得3冠。同時他已經連7季單季命中超過200顆三分球，上季也入選了年度防守第二隊，是攻守俱佳的全明星。

雖然因為左膝前十字韌帶撕裂，湯普森恐怕得等到明年2月才能復出，但對失去了兩屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)的勇士來說，留住「浪花弟」成為今夏首要的目標。雙方在自由市場大門開啟前就談妥續約，最終灣區大軍為「浪花弟」奉上5年1.9億美金頂薪。

▲勇士湯普森、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森(左)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森浪花弟湯神
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