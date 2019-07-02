KD為勇士冒險卻未獲尊重　柏金斯開心他到籃網：終於有自己的球隊

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)放棄與勇士簽訂5年2.21億美金頂薪的機會，選擇為至今仍無冠的籃網效力，美國《ESPN》記者史皮爾斯(Marc J. Spears)披露了幾個導致KD離開灣區的故事。KD的前隊友柏金斯(Kendrick Perkins)直言勇士不夠尊重這位2屆FMVP，「KD會做得很棒，他終於擁有一支自己的球隊了。」

曾與杜蘭特在雷霆當過4.5季隊友的退休球員柏金斯，在與KD通過電話後，更確信前隊友做了一個正確的決定，「當他離開後，勇士會開始想念他。我和KD聊了一下，他很開心。」

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生涯末期也曾披騎士戰袍與厄文(Kyrie Irving)當隊友的柏金斯，看好杜蘭特與厄文在布魯克林合作，「能夠去到紐約，對KD和KI是一件好事。這對KD是絕佳的機會，我想他會做得很棒。」雖然柏金斯無法透露兩人聊天的細節，但他認為杜蘭特上季就已經是一隻腳「踏出」勇士隊，因為勇士並沒有給他應有的尊重。

▲杜蘭特。（圖／CFP）

一位與杜蘭特關係緊密的消息來源表示，KD雖然迅速幫助勇士奪下2座總冠軍，贏得2屆FMVP，但他受到勇士迷的喜愛程度遠不如一哥柯瑞(Stephen Curry)。每當柯瑞在甲骨文球場站上罰球線時，通常都會獲得MVP歡呼，但這對KD來說卻不是常態，除非進到季後賽。

柯瑞與杜蘭特互相尊重，但有些勇士迷卻對連2年FMVP都頒給KD而不是「咖哩」感到不開心；甚至在今年總冠軍賽G5賽後記者會上，哽咽宣布KD遭逢阿基里斯腱傷勢的總管邁爾斯(Bob Myers)，也曾在2018年的冠軍遊行上開KD玩笑。

當時杜蘭特恢復了自由身，主持人向邁爾斯提到，「你去年說柯瑞可以得到任何他想要的合約。」邁爾斯隨即回應，「這不一樣，柯瑞從頭到尾都在這裡，這是他應得的。」讓在一旁的杜蘭特只能尷尬微笑。

或許這只是邁爾斯一個罕見的「失誤」，但季初禁區悍將格林(Draymond Green)和杜蘭特因為一次進攻選擇而槓上，更加深了彼此之間的裂痕，「嘴綠」甚至嗆KD，「在你還沒來之前，勇士就在贏球了。」嚴重傷害彼此的關係。

▲杜蘭特。（圖／CFP）

在杜蘭特因為右小腿拉傷休養一個月的期間，他承受了內外的壓力，最終他選擇在總冠軍賽G5帶傷復出，釀成了阿基里斯腱斷裂的悲劇；外界甚至懷疑，勇士隊醫刻意隱瞞傷情，打從一開始KD的傷勢就不是拉傷這麼簡單。

消息來源直言，「這一切都顯示出勇士對於一位史上最佳球員之一欠缺尊重，即使他受到了這些不友善的對待，他依舊冒著生涯的風險來幫助球隊。」甲骨文球場在總冠軍賽G6舉起了向KD致敬的毛巾，但似乎已經太遲；若是灣區球迷從一開始就全心力挺，或許KD會想在勇士待更久。

柏金斯也說，「他是時候離開金州勇士了，他們並沒有那麼在乎他。」儘管籃網隊史從沒拿過冠軍，長期在同城的尼克隊陰影下苦戰，但他們願為下季已報銷，遭逢阿基里斯腱的杜蘭特開出4年頂薪，加上有好友厄文、小喬丹(DeAndre Jordan)相伴，柏金斯看好杜蘭特在布魯克林的未來，「KD會做得很棒，他終於擁有一支自己的球隊了。」

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）