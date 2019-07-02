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洛城雙雄千萬薪資空間等雷納德　湖人不緊張自信能簽下「可愛」

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▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

歷經瘋狂的自由市場開市首日，總交易金額直逼32億美金，各隊的薪資空間都消耗了大半，只剩3支隊伍還有超過千萬的空間，其中洛城雙雄湖人和快艇都在等待雷納德(Kawhi Leonard)的決定。《洛杉磯時報》資深記者馬卡茲(Arash Markazi)就自己所得知的消息和觀察表示，湖人現在一點都不緊張，他們自信有機會能簽下「可愛」。

幾位大咖自由球員如杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)和巴特勒(Jimmy Butler)等皆在自由市場大門開啟首日就選定落腳處，全聯盟8小時內進行了48筆交易，總金額逼近32億美金，堪稱史上最瘋狂。據美國《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)的統計，截至台灣時間2日凌晨4點，全聯盟只剩3支薪資空間破千萬的隊伍，分別是快艇的4100萬美金、湖人的3210萬美金和獨行俠的2200萬美金。

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

湖人和快艇很顯然都在等今年率暴龍奪冠的雷納德做決定，《洛杉磯時報》資深記者馬卡茲表示，湖人現在一點都不緊張，雖然為了等「可愛」，紫金軍團直到2日才出手簽了第一個人，以1年210萬美金簽下擁有6年資歷的射手丹尼爾斯(Troy Daniels)；可能會因此錯過一些補強目標。

但馬卡茲透露，湖人沒有大家想像中的緊張，「他們將所有的目光都放在雷納德身上，這不代表他們預知到自己可以得到他。他們謹慎地保持樂觀，並沒有將自己視為是這個爭奪戰中的黑馬，他們確實認為自己有機會得到他。」

▲湖人如願得到戴維斯與詹姆斯搭檔。（圖／翻攝自IG／kingjames）

▲湖人如願得到戴維斯與詹姆斯搭檔。（圖／翻攝自IG／kingjames）

關鍵字： NBA湖人雷納德可愛快艇
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