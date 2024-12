NFL搶聖誕大戰分一杯羹？　詹皇霸氣回應：聖誕節是NBA的日子

▲2024年NBA聖誕大戰,詹姆斯帶領湖人擊敗勇士柯瑞。(圖/路透,下同)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA自1946年起,年年都在12月25日舉辦聖誕大戰,聯盟安排5組具話題性的對戰組合,在聖誕節當晚互相較勁,成為許多NBA球迷每年殷殷期盼的日子。然而,國家美式足球聯盟(NFL)自2020年起開始在聖誕節也安排賽事,使NBA收視率受到嚴重影響,今(26)日湖人一哥詹姆斯(Lebron James)在聖誕大戰結束後,發表了對此事件的看法,「我愛NFL,但聖誕節是我們(NBA)的日子。」

LeBron James: "I love the NFL, but Christmas is our day." pic.twitter.com/aYGNODI5ud