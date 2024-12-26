NFL搶聖誕大戰分一杯羹？　詹皇霸氣回應：聖誕節是NBA的日子

▲2024年NBA聖誕大戰，詹姆斯帶領湖人擊敗勇士柯瑞。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA自1946年起，年年都在12月25日舉辦聖誕大戰，聯盟安排5組具話題性的對戰組合，在聖誕節當晚互相較勁，成為許多NBA球迷每年殷殷期盼的日子。然而，國家美式足球聯盟（NFL）自2020年起開始在聖誕節也安排賽事，使NBA收視率受到嚴重影響，今（26）日湖人一哥詹姆斯（Lebron James）在聖誕大戰結束後，發表了對此事件的看法，「我愛NFL，但聖誕節是我們（NBA）的日子。」

LeBron James: "I love the NFL, but Christmas is our day." pic.twitter.com/aYGNODI5ud [廣告]請繼續往下閱讀... December 26, 2024

美國體育賽程有一大特色，他們協議每個聯盟都有自己獨佔的節日。NFL長期以來獨佔感恩節，NBA則以聖誕節為主。大學橄欖球和近年來的NHL（國家冰球聯盟）則偏重元旦，而美國職棒大聯盟（MLB）以7月4日為主。

然而，自2020年起，NFL開始在聖誕節安排比賽，每年都在收視率上超越NBA。今年，NFL為了讓4支球隊能夠在聖誕節當晚參賽，甚至將前1週的比賽改日期，為了收視率在所不辭。

雖然NFL球員對於改賽程表達不滿，因為改賽程讓他們必須在11天內進行3場比賽，對於球員來說很難消化，但NFL最終如願以償在收視率有好成績。今年聖誕節有2場NFL比賽並在Netflix上直播，儘管比賽都是一面倒的無懸念比賽，但收視率依然亮眼。

NBA在這場「聖誕節之爭」中只能依靠自身的表現來應對。2024年NBA聖誕大戰，洛杉磯湖人成功逆轉金州勇士，里夫斯（Austin Reaves）在比賽最後一秒切入放進致勝準決殺球，詹姆斯全場得到31分、10助攻。激烈的比賽與NFL的壓倒性勝利形成鮮明對比。