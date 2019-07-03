快艇提前保障「魯長老」第3年合約　肯定威廉斯也向雷納德示好？

▲快艇「魯長老」威廉斯3度獲最佳第六人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

3度獲頒年度最佳第六人的威廉斯(Lou Williams)，2017年夏天被交易到快艇後，連2季場均得分飆破20大關，今年季後賽面對強敵勇士還2度轟下超過30分，率隊上演31分逆轉秀；儘管他今年10月就將滿33歲，快艇仍決定提前保障他在2020-21賽季的800萬美金年薪，肯定他為球隊的貢獻。

自曝曾考慮退休的威廉斯，今年蟬聯了年度最佳第六人，生涯3度獲頒此獎項追平了快艇前任板凳暴徒克勞佛(Jamal Crawford)的紀錄，並列史上第一。「魯長老」在剛結束的2018-19賽季繳出場均20分、5.4助攻和3籃板的高效數據；季後賽首輪碰上5星勇士更2度單場掃下超過30分，率隊上演31分史上最大逆轉秀，讓那些看扁快艇的人刮目相看。

請繼續往下閱讀...

威廉斯目前進入合約第2年，下季年薪為2400萬美金；為了肯定他的貢獻，快艇提前保障了他第3年(2020-21賽季)的800萬美金薪資，據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的報導，「魯長老」原本第3年合約只有200萬美金受保障，快艇原本可以等到明年夏天再決定是否全額保障，卻在此時就「出手」，這是非常罕見的情況。

《NBC Sports》指出，快艇此舉還隱含著希望給他們苦苦追求的雷納德(Kawhi Leonard)留下好印象；畢竟他們曾在與前主力戰將葛瑞芬(Blake Griffin)簽下5年1.73億美金大約後幾個月，就將他交易出去，讓想要終生當快艇人的「灌籃王」相當失望，也傷害了球隊的形象。