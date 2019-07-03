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雷納德今見暴龍最快5日做決定　最了解他的記者稱湖人並未領跑

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▲▼暴龍冠軍遊行，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德還未做決定。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

目前自由市場上最大咖球星雷納德(Kawhi Leonard)陸續與湖人、快艇會面，美國《ESPN》記者薛爾茲(Jordan Schultz)披露，這位兩屆FMVP今日將與原東家暴龍面談。「可愛」究竟獎落誰家成了最大焦點，被認為是最了解雷納德狀況的知名記者卡特(Cris Carter)推估，最快也要等到台灣時間5日才會有答案。

自從雷納德上個月24日選擇跳出下季價值2130萬美金的合約後，所有球迷都在等待他的決定。《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)報導，在魔術強森(Magic Johnson)與詹姆斯(LeBron James)分別出動招攬「可愛」後，湖人堅信自己是這場「搶人大戰」的領跑者。

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不過暴龍也絲毫沒有要退讓，球隊的全球形象大使的Drake已經準備「組團」慰留這位率隊贏得隊史首冠的巨星。在雷納德待在多倫多的這一季，Drake與這位「沉默殺手」建立起緊密的關係，這種重要時刻自然也不會缺席。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

據《ESPN》記者薛爾茲的消息，雷納德已經完成了與洛城雙雄湖人和快艇的會面，今日將和原東家暴龍面談。多倫多能提供雷納德更優渥的合約，是唯一能開出5年1.9億美金頂薪的隊伍；同時他們下季應該會維持今年的冠軍陣容，有機會挑戰2連霸；另一個優勢在於，他們花了1年時間建立雙方的互信關係，又願意將「可愛」的健康擺第一，上季讓他休了22場。

被認為是最了解雷納德狀況的記者卡特推估，「可愛」最快也要到5日才會做決定，「我得知雷納德至今還未做出決定，認為湖人目前領先快艇或暴龍是錯誤的想法。」

《ESPN》資深記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)也在節目上直言，「可愛」的陣營極度保密各種訊息，就算是最出色的《ESPN》記者也挖不出任何消息，因此不要輕易相信任何流言。

▲暴龍雷納德、羅瑞，勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人雷納德可愛暴龍快艇
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