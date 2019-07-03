ESPN專家預言勇士明年打不進季後賽　砸錢挖羅素板凳深度堪憂

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在自由市場開市首日失去了兩屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)，為了透過先簽後換挖角籃網一哥羅素(D’Angelo Russell)，被迫送走了重要的板凳老將伊谷達拉(Andre Iguodala)，加上續留的神射湯普森(Klay Thompson)最快也要明年2月才能復出；美國《ESPN》專家馬克斯(Bobby Marks)大膽預言，灣區軍團下季恐打不進季後賽。

去年夏天組成傲人5巨頭的勇士，今年挑戰3連霸失利，季外面臨曾為球隊帶來2座總冠軍的杜蘭特出走，屢屢在季後賽扮演關鍵角色的35歲老將伊古達拉也成了灣區網羅籃網一哥羅素的「犧牲品」。

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羅素預計會得4年1.17億美金的合約，加上勇士奉上5年1.9億美金續約「浪花弟」，並以3年1500萬美金的價碼留下長人魯尼(Kevon Looney)，薪資空間幾乎消耗殆盡。

▲杜蘭特(右)轉投籃網。（圖／達志影像／美聯社）

當湖人找來戴維斯(Anthony Davis)搭檔一哥詹姆斯(LeBron James)，還猛力追求今年的FMVP雷納德(Kawhi Leonard)，欲組成夢幻的洛城3巨頭；上季擁有5星陣容的勇士卻面臨王朝崩塌，新賽季得由柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)撐場。

談到勇士的前景，《ESPN》薪資專家也是資深記者馬克斯語出驚人地說，「我要進行一個大膽的預言，這個團隊下個賽季無法打進季後賽。」曾擔任籃網助理總管的馬克斯進一步解釋，「我擔心的是他們的球隊深度，他們只能補一些底薪球員，除非你能找到像買斷合約的布萊德利(Avery Bradley)，或是可能被買斷的柯佛(Kyle Korver)，否則他們的板凳陣容將會非常受限。」

▲杜蘭特。（圖／CFP）