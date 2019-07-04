灰熊送3年僅打95場帕森斯到亞特蘭大　卡特留老鷹機率增加？

▲帕森斯被灰熊甩賣。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2016年夏天以4年9400萬美金風光加盟曼菲斯的帕森斯(Chandler Parsons)，3季卻僅打了95場，從高人氣的「高富帥」淪為薪水小偷。灰熊今夏原本想和他討論買斷，但價碼談不攏，最終找到老鷹進行交易，亞特蘭大則送走希爾(Solomon Hill)和普朗李(Miles Plumlee)。《The Athletic》記者克許納(Chris Kirschner)認為，這筆交易讓「老飛人」卡特(Vince Carter)續留老鷹的可能性增加。

在改披灰熊戰袍前，帕森斯曾連4季場均得分破雙位數，2015-16賽季的場均三分命中率更達到生涯新高的4成14；但自從來到曼菲斯後，他受到膝傷纏身，3季只出賽95場，今年1月還傳出他不滿灰熊高層遲遲不願讓他回歸，在進行對抗練習時，每砍進一顆三分球就對著總管華勒斯(Chris Wallace)吶喊，「讓我打球！」

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灰熊和帕森斯4日正式分道揚鑣，在對買斷金額無法達成共識之下，灰熊將他交易到亞特蘭大，將他的大合約拆成兩筆較小的到期合約，以利進一步清出薪資空間，並得到替補小前鋒希爾和中鋒普朗李。

老鷹換來帕森斯，同時名單上也空出了一個位置，《The Athletic》記者克許納表示，這給了宣告再打一季就要退休的「老飛人」卡特續留亞特蘭大的機會，「我不是說這會發生，但這筆交易讓卡特留隊變得可行，在這個交易之前，他幾乎不可能留下來。」

▲老飛人卡特。（圖／CFP）