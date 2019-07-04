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「表弟」沒人要？急換經紀人　傳馬刺迪羅臣與他有接觸

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▲2019 NBA 總冠軍G6，卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／CFP）

▲卡森斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)去年1月遭逢阿基里斯腱撕裂後，夏天與勇士簽下一年530萬美金中產階級合約；可惜未能一圓冠軍夢，近來還被爆出乏人問津，緊急更換了經紀人。《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)披露，「表弟」與多名球員有過直接交流，其中一位是馬刺主將迪羅臣(DeMar DeRozan)。

今年從阿基里斯腱傷勢中復出的卡森斯，替勇士打了30場例行賽，場均上場時間被控制在25分鐘上下，繳出16.3分、8.2籃板和3.6助攻，外帶1.5火鍋和1.3抄截。儘管他在季後賽第2戰就傷了左腿骨四頭肌，一度被宣判提前報銷，他仍趕在總冠軍賽復出。

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在自由市場大門開啟後，首日交易總額就逼近32億美金，堪稱史上最瘋狂；但卡森斯卻傳出乏人問津。《The Athletic》名記者查拉尼亞披露，「表弟」緊急更換了經紀人，改與幫前黃蜂一哥華克(Kemba Walker)和塞爾提克談妥4年1.41億美金合約的史瓦茲(Jeff Schwartz)合作。

▲2019 NBA總冠軍G5，卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／CFP）

▲卡森斯。（圖／CFP）

查拉尼亞還透露，目前有幾支球隊對這位28歲明星中鋒有興趣，「我被告知，他和幾名明星球員有過直接交流，其中一位是馬刺的迪羅臣。」

「表弟」因為遭受重傷，去年夏天前東家鵜鶘並未留人，甚至沒給他任何報價，他今年2月受訪時自曝，他聯絡了多支球隊，提出與勇士給他的中產合約類似價碼，卻被「掛電話」吃閉門羹。轉戰灣區後，他終於首度嘗到季後賽的滋味，還體驗了總冠軍賽，可惜勇士最終以2勝4敗不敵暴龍，他也錯失了恐是他奪得冠軍戒的最佳機會。

▲馬刺艾德里奇、迪羅臣、金塊約基奇。（圖／路透社）

▲馬刺迪羅臣。（圖／路透社）

關鍵字： NBA卡森斯表弟馬刺迪羅臣
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