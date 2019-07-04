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尼克放棄見雷納德　等不及！錯失KD後20小時狂花7千萬美金補人

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▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／CFP）

▲雷納德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

錯失頭號目標杜蘭特(Kevin Durant)的尼克，原本預計要與另一名大咖球星雷納德(Kawhi Leonard)會面，但當他們發現自己的面談順位可能會落居洛城雙雄還有暴龍之後，決定棄追「可愛」，怕再錯過其他自由球員。《紐約郵報》統計，尼克在在自由市場大門開啟後的20小時內，就幾乎花光了7000萬美金的薪資空間，狂簽了6人。

曾一度被視為是「杜蘭特爭奪戰」領跑者的尼克，在自由市場開市首日遭遇重大挫敗，眼睜睜看著兩條大魚杜蘭特與厄文(Kyrie Irving)攜手轉投同城的籃網。原本傳出他們還想繼續追雷納德，對方也同意會面，但尼克考量到沒搶到KD，勝算可能很小，還有雙方面談時間可能會落在湖人、快艇以及暴龍之後，最終決定棄追。

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▲2019 NBA總冠軍G5，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

尼克在自由市場開市的前20小時就幾乎花光7000萬美金的薪資空間，《紐約郵報》指出，他們意識到若為了等當地時間周三與雷納德會面而不敢動用薪資空間，恐怕會錯過那些原本要網羅的自由球員，這會是很大的風險。

尼克簽下的6人當中，只有藍道(Julius Randle)得到3年6300萬美金的長約，其他5位簽的都是一年短約。據之前美國《ESPN》的報導，尼克是因為老闆多蘭(Jim Dolan)對杜蘭特的傷勢有疑慮，不願開出全額頂薪合約而錯過這位兩屆FMVP。

爭取KD失利，又被迫退出雷納德爭奪戰，尼克如今只能期望「可愛」與暴龍簽下一年短約，等到明年夏天再重啟搶人計畫。

▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲杜蘭特。（圖／CFP）

關鍵字： NBA雷納德可愛尼克
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