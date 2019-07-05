運動雲

>

聖堂射手沒繳電話費無法聯絡雷納德　可愛疑為孩子在多倫多辦註冊

ETtoday運動雲

▲聖堂射手格林希望能繼續與雷納德當隊友。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖堂射手格林希望能繼續與雷納德當隊友。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

「聖堂射手」格林(Danny Green)已成了包括獨行俠、快艇等隊的追逐目標，但他希望能與並肩作戰8年的雷納德(Kawhi Leonard)繼續當隊友，因此還在觀望中。身為「可愛」老戰友的格林，自曝因為沒繳電話費被停話，無法打給對方，他也希望儘量不要打擾「可愛」做決定。

去年夏天，格林成為馬刺與暴龍交易案的籌碼之一，跟隨雷納德一起來到多倫多。他們曾一起在聖城偉大的「GDP連線」身旁學習成長，兩人皆在2014年總決賽嘗到生涯首冠的滋味；5年過後，經過淬鍊後更成熟的他們，攜手幫助暴龍舉起苦等了24年的隊史第一座總冠軍。

請繼續往下閱讀...

上季在暴龍場均三分命中率創下個人新高45.5%的格林，季外吸引了多隊的目光，他坦承獨行俠和快艇都為他提供不錯的報價，達拉斯老闆庫班(Mark Cuban)正在催促他做決定；不過「聖堂射手」想繼續和雷納德當隊友，因此仍持續觀望中。

▲暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

格林表示，這段期間他沒有聯絡雷納德，因為沒繳電話費被停話，也無法打給對方，「我試著不去打擾他，我知道這個繁瑣的過程，現在大概每個人都想打給他。因此我是透過暴龍總裁尤基利(Masai Ujiri)得知他的最新狀況，我不想打電話打擾他。」

從雷納德大學時期就與他熟識的記者卡特(Cris Carter)預估，這位「沉默殺手」將會在當地時間5日做出決定；暴龍在取得「可愛」信任上勝過湖人、快艇。

《The Athletic》艾索拉記者(Frank Isola)則在推特上披露，「有個還未經證實的報導指出，雷納德在多倫多的一所學校為孩子註冊。」原本就有一個女兒的雷納德，今年3月曾被媒體爆料，他和女友希普利(Kishele Shipley)在加拿大生下第2個孩子，是一個男寶寶。

關鍵字： NBA雷納德可愛格林湖人快艇暴龍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

雷納德信任暴龍更勝湖人快艇　可能在當地時間周五公布決定

雷納德還要幾天才會決定　湖人B計畫瞄準表弟、聖堂射手等3人

「表弟」沒人要？急換經紀人　傳馬刺迪羅臣與他有接觸

尼克放棄見雷納德　等不及！錯失KD後20小時狂花7千萬美金補人

熱門新聞

溫網／謝淑薇打法刁鑽非主流　捷克前球后：不喜歡和她打球

大聯盟生涯新頁！王維中2.1局無失分奪首勝

中職／桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

中職／味全龍打響狀元名號　劉基鴻衝破「阿甘障礙」？

ABL／夢想家總教練穆雷轉戰巴林　阿提諾也離隊

溫網／苦戰澳洲壞小子　蠻牛奔向32強

讀者回應

﻿

最新新聞

1溫網澳洲壞小子承認故意打納達爾

2羅本宣布退役結束19年職業生涯

3尼克斯對決瑞安　運彩看好桃猿勝

4黃忠義提醒　黃紹熙：選上才開始

5字母哥三兄弟首次聯手出戰國家隊

熱門新聞

1溫網普利斯可娃談謝淑薇

2王維中2.1局無失分　大聯盟首勝

3桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

4味全龍狀元　劉基鴻破阿甘障礙？

5夢想家穆雷、阿提諾離隊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366