聖堂射手沒繳電話費無法聯絡雷納德　可愛疑為孩子在多倫多辦註冊

▲聖堂射手格林希望能繼續與雷納德當隊友。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

「聖堂射手」格林(Danny Green)已成了包括獨行俠、快艇等隊的追逐目標,但他希望能與並肩作戰8年的雷納德(Kawhi Leonard)繼續當隊友,因此還在觀望中。身為「可愛」老戰友的格林,自曝因為沒繳電話費被停話,無法打給對方,他也希望儘量不要打擾「可愛」做決定。

去年夏天,格林成為馬刺與暴龍交易案的籌碼之一,跟隨雷納德一起來到多倫多。他們曾一起在聖城偉大的「GDP連線」身旁學習成長,兩人皆在2014年總決賽嘗到生涯首冠的滋味;5年過後,經過淬鍊後更成熟的他們,攜手幫助暴龍舉起苦等了24年的隊史第一座總冠軍。

上季在暴龍場均三分命中率創下個人新高45.5%的格林,季外吸引了多隊的目光,他坦承獨行俠和快艇都為他提供不錯的報價,達拉斯老闆庫班(Mark Cuban)正在催促他做決定;不過「聖堂射手」想繼續和雷納德當隊友,因此仍持續觀望中。

格林表示,這段期間他沒有聯絡雷納德,因為沒繳電話費被停話,也無法打給對方,「我試著不去打擾他,我知道這個繁瑣的過程,現在大概每個人都想打給他。因此我是透過暴龍總裁尤基利(Masai Ujiri)得知他的最新狀況,我不想打電話打擾他。」

從雷納德大學時期就與他熟識的記者卡特(Cris Carter)預估,這位「沉默殺手」將會在當地時間5日做出決定;暴龍在取得「可愛」信任上勝過湖人、快艇。

《The Athletic》艾索拉記者(Frank Isola)則在推特上披露,「有個還未經證實的報導指出,雷納德在多倫多的一所學校為孩子註冊。」原本就有一個女兒的雷納德,今年3月曾被媒體爆料,他和女友希普利(Kishele Shipley)在加拿大生下第2個孩子,是一個男寶寶。

There are unconfirmed reports of Kawhi enrolling one child in a Toronto school. Of course, LeBron did the same in L.A. a few years back and ended up returning to Cleveland.