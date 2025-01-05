巴特勒聯手柯瑞可能性曝　勇士積極追求場均20分10籃板「白魔獸」

▲勇士天王柯瑞（左）、熱火一哥巴特勒（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

儘管勇士在「喊賣我」的熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)的心願名單上，但《The Athletic》披露，灣區不太可能追求他，他們對領「中等合約」的球員更有興趣，籃網得分好手強森(Cam Johnson)與公牛「白魔獸」弗切維奇(Nikola Vucevic)是兩個更可能的交易目標，而他們討論最多的是「白魔獸」。

巴特勒日前公開稱在邁阿密打球「不快樂」，遭到熱火球團以「多次做出對球隊不利行為」為由禁賽7場，邁阿密開始聆聽各隊的報價。勇士是巴特勒心願名單上的隊伍之一，外界好奇他是否有可能聯手灣區天王柯瑞(Stephen Curry)。

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對此《The Athletic》分析，這種可能性越來越小，這與巴特勒和勇士球隊文化的「契合度」及他所追求的合約有關。下季擁有價值5200萬美元球員選項的「士官長」，尋求的是一紙頂薪合約，正是這個原因讓勇士對招攬他猶豫不決，灣區對領「中等合約」的球員更感興趣。

▲勇士天王柯瑞（左）、熱火一哥巴特勒（右）。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》指出，籃網積極兜售的主力強森、公牛「白魔獸」弗切維奇，是勇士更可能的兩個交易目標。強森本季薪資為2250萬美元，下季為2050萬美元，再下一個賽季則是2250萬美元。但勇士並不是唯一一個在追求他的球隊，國王、雷霆也都在搶人。

▲籃網3D前鋒強森。（圖／達志影像／美聯社）

根據聯盟的消息來源，本季場均能得20.3分、10.1個籃板的弗切維奇，是勇士「討論最多」的交易目標， 他能滿足灣區長期以來一直在尋找一位「真正中鋒」的需求，且他還擁有外線能力，本季場均出手4.8記三分，命中率達44%，是柯瑞身邊從沒有過的「延伸」5號位。

▲公牛「白魔獸」弗切維奇。（圖／達志影像／美聯社）

弗切維奇生涯2度入選全明星賽，本季薪資2000萬美元，下季為2140萬美元，勇士有幾個較小的合約可以堆疊以匹配這個數字，例如「小手套」培頓二世(Gary Payton II)的910萬美元，希爾德(Buddy Hield)或安德森(Kyle Anderson)的870萬美元，或魯尼(Kevon Looney)的800萬美元。