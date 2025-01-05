攻城獅蔡宸綱為「拋摔」國王洋將致歉　沃許本超大器：不要再罵他

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅菜鳥蔡宸綱昨(4)日出戰TPBL龍頭新北國王一役，終場前7分02秒在禁區防守時，直接扯住國王洋將沃許本「拋摔」，這個危險動作引發爭議，聯盟賽後宣布對他禁賽1場，追加罰款2萬5000元，為了表達歉意，蔡宸綱今(5)日拍攝影片致歉，沃許本則大器呼籲大家不要再責罵這位小將。

現年22歲的蔡宸綱去年7月加盟攻城獅，昨日出戰新北國王的比賽，他上場不到9分鐘就遭奪權出場，比賽最後7分02秒，蔡宸綱因為一次禁區防守，直接扯住沃許本「拋摔」，沃許本因此重摔倒地，隊友林書豪、林書緯都面露不滿上前準備理論，所幸事態並未擴大。

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▲攻城獅新秀蔡宸綱公開向沃許本致歉。（圖／攻城獅提供）

賽後聯盟公告，蔡宸綱由於被奪權出場，將執行1場禁賽，另外由於技術委員會決議，這次犯規嚴重違反運動精神行為，因此追加罰款2萬5000元，同時計點2點。

蔡宸綱今日透過影片致歉，「各位球迷朋友、沃許本，對於昨天的犯規很抱歉，我有私訊沃許本，很謝謝他接受我的道歉，然後也給我鼓勵，未來我會繼續努力，在場上也會更加注意對手的安全，謝謝大家。」

當事人沃許本相當大器，他在留言區替蔡宸綱緩頰，「感謝這位年輕人，有時候事情就是會發生。沒關係，我很好。繼續努力，別理會那些雜音！向新竹攻城獅致敬。」

▲新北國王沃許本（左）。（圖／TPBL職籃提供）

沃許本向持續在留言區責備蔡宸綱的人喊話，「請停止。他確實做了一個不好的動作，但他已經向我和所有人道歉了，他還是個正在學習的孩子。如果你曾經犯過錯而傷害到別人，請不要評判他。一直打擊他是不會讓他成長和學習的。滿滿的愛。」

沃許本也轉發蔡宸綱的道歉影片到自己的IG限時動態，「尊重。感謝你聯繫我，小夥子。沒事的，不用再擔心了，繼續努力。」展現身為34歲老大哥的風度。