「韓國天才」金慧成加盟道奇 美媒點出殘酷現實

▲ 金慧成 。（圖／道奇官方IG）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊成功簽下韓國職棒英雄隊內野手金慧成（Kim Ha-seong），並與其簽訂3年總值1,250萬美元的合約。這位被稱為「韓國天才」的選手，雖然實現了旅美夢想，卻因加入星光熠熠的世界冠軍球隊，面臨當地媒體的嚴苛評價。

韓國媒體《OSEN》以「實現MLB夢想但……道奇隊金慧成面臨冷酷評價：金是道奇隊第五順位內野手」為題，深入探討其處境。報導指出，「雖然在入札截止前成功進入MLB，但一切才剛開始。金慧成選擇了集結大牌選手的道奇隊，未來將面對激烈的競爭。」

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從道奇隊的陣容來看，包括前MVP得主貝茲（Mookie Betts）、拉克斯（Gavin Lux）、艾德曼（Tommy Edman）、泰勒（Chris Taylor）以及羅哈斯（Miguel Rojas）等人，內野陣容已經非常飽和。報導分析，「金慧成雖然完成了成為大聯盟球員的夢想，但接下來將面對殘酷的現實。」

專門報導道奇隊的網站《Dodger Blue》表示，「金慧成的主力位置是二壘，他可能需要擔任多功能工具人的角色，因為道奇隊的內野陣容已經滿員。」

美國《紐約郵報》知名記者海曼（Jon Heyman）也指出，「金慧成在道奇隊被歸類為能夠守游擊的第五順位內野手。」年僅25歲的金慧成，首要挑戰就是在隊內的激烈競爭中脫穎而出。