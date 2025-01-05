勇士庫明加嚴重扭傷！主帥直呼「好難」　威金斯下半場爆發　

JK went to the locker room after rolling his right ankle



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記者游郁香／綜合報導

勇士今(5)日在主場面對傷兵滿營的灰熊，天王柯瑞(Stephen Curry)再次輪休，近況火燙的前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)上半場最後2分27秒試圖蓋火鍋不成，還扭到了右腳踝，被迫退出比賽，好在威金斯(Andrew Wiggings)下半場挺身而出，率隊以121比113拉出2連勝，但賽後傳出庫明加的傷勢嚴重。

▲勇士庫明加（右）。（圖／達志影像／美聯社）

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稱職扮演第6人的庫明加，過去6戰場均能砍24.3分和8.0籃板，投籃命中率高達52.7%，三分球命中率也有35%，罰球命中率71.7%，近況相當火燙，未料他今日僅上場15分鐘拿13分就傷退。

上半場還剩2分27秒，庫明加在籃下試圖封阻灰熊後衛拉拉維亞(Jake LaRavia)，落地時踩到了長人克拉克(Brandon Clarke)的腳上，因此扭傷了右腳踝，他一路滾到籃架下方，趴在地上好一陣子，最後一瘸一拐地走向休息室，勇士官方在第3節就宣布，這位22歲前場新星此戰不會回歸。

Have yourself a second half, Andrew Wiggins pic.twitter.com/gGwkeMq6RX — Joe Viray (@JoeVirayNBA) January 5, 2025

在庫明加遭逢傷勢後，上半場僅命中1球，且沒有任何助攻和籃板進帳的威金斯，下半場挺身而出，第3節前兩分半鐘內，他就攻下8分，接下來的7分多鐘再添10分，個人單節包辦了18分，接管了比賽，最終他繳出全場最高的24分，率隊以121比113收下2連勝。

▲勇士威金斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

不過勇士主帥柯爾(Steve Kerr)賽後帶來了一個壞消息，他表示庫明加的腳踝傷勢「很嚴重」，將接受MRI檢查，預計得缺席一段時間，本季新援安德森(Kyle Anderson)將因此獲得更多上場時間。

「這不是一天兩天的事，這是一次嚴重的扭傷，我們會在明天得到報告。」柯爾直言，「這很艱難。JK這幾周打出了他職業生涯最好的籃球，所以我們會想念他，但Kyle會很好地填補這個空缺。」

安德森此役上場21分鐘，得到7分、3助攻和3籃板，柯爾慶幸球隊有他這樣的球員能「救火」，「我們增加了很多深度，正是為了能夠承受一些傷病。」