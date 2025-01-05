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雷納德回歸砍12分！有上場時間限制　快艇主帥曝團隊最大挑戰

▲雷納德復出，上場19分鐘得12分。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德復出，上場19分鐘得12分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇一哥「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）今（5）日迎來本季首戰，面對老鷹擔綱先發大前鋒上場19分鐘25秒，得到12分、3籃板，助快艇以131比105狂勝老鷹26分。快艇總教練魯伊（Tyronn Lue）表示，雷納德有上場時間限制，且會再重新調整輪替陣容。

雷納德上季末因膝蓋發炎缺席最後8場例行賽，在季後賽首輪對上獨行俠時復出，但狀態未達預期，夏天再次動刀治療，在今日總算迎來復出之戰，面對老鷹他以11投4中得到12分，命中3記三分球，外帶3籃板、1助攻、1抄截。

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雷納德回歸後將有上場時間限制，主帥魯伊想確保當家一哥以正確、安全的流程回歸球場，「這對他來說就像是季前賽和訓練營，雷納德沒有參加這些。今晚上場的其他人都經歷過訓練營，又打了30多場例行賽。」

此外，快艇後衛曼恩（Terance Mann）也在本場復出，他先前因左手中指骨折缺席了10場比賽，此役他上場16分鐘，得到12分、3籃板、2助攻，其中有一記漂亮助攻給到巴圖（Nicolas Batum）灌籃得分。

快艇目前戰績19勝15敗，位列西區第7。魯伊透露，隨著雷納德和曼恩的回歸，需要幾場比賽來確定每個人的角色，「我們需要重新規劃，嘗試找到合適的輪替，並確保球員之間的化學反應良好，這將是最具挑戰性的任務。」

關鍵字： NBA雷納德曼恩快艇

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