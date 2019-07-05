雷納德信任暴龍更勝湖人快艇　可能在當地時間周五公布決定

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

冒著雷納德(Kawhi Leonard)可能打一季就走人的風險，暴龍去年夏天交易來這位「沉默殺手」，並用一年的時間培養彼此的互信關係，包括教練團、醫療團隊都成功取得他的信任。從雷納德就讀聖地牙哥州立大學就與他熟識的記者卡特(Cris Carter)就說，互信是「可愛」做很多決定時很看重的一點，多倫多在這方面領先湖人和快艇。

由馬刺一手培育而成的雷納德，上季因為右腿股四頭肌傷勢僅打了9場，他的團隊與隊醫持不同意見，雙方最終分道揚鑣。家鄉在洛城的「可愛」被交易到寒冷的北國，暴龍為了留住這位低調的巨星，在各方面都拿出十足的誠意，包括以他的健康為重，謹守不讓他在「背靠背」比賽上陣的原則，他整季休了高達22場。

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暴龍的隊醫成功取得雷納德的信任，也讓「可愛」能在季後賽「全面爆發」，幫助多倫多奪得成軍24年來首冠。在贏得生涯第2冠後，這位「沉默殺手」對外表示，他擁有一位與自己心態完全一致的主帥，他和納斯(Nick Nurse)都將全部的心力放在追求總冠軍上。

《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)本周曾披露，湖人自認是雷納德爭奪戰的領跑者；不過被認為是最了解「可愛」的記者卡特，指出原東家暴龍仍在「互信」方面勝過湖人和快艇，「雷納德做很多決定都是基於信任因素，這方面多倫多勝過任何隊伍。他們的醫療團隊、教練團還有整座城市，都讓他感到很舒服自在。」

卡特說，雷納德對於和暴龍共事有著信任感，湖人和快艇則必須說服他，贏得他的信任，進而決定加入他們的團隊。至於「可愛」究竟何時會做決定，卡特則推測時間點可能落在美國時間5日(當地時間周五)。