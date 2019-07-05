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嘴綠嗆杜蘭特仍獲勇士老闆力挺　前隊友曝KD「心結難解」而離隊

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▲勇士格林、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特(左)從沒走出被格林(右)嗆的事件。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)沒等勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)抵達曼哈頓找他面談，就宣布轉投籃網，曾與他在雷霆當隊友的柏金斯(Kendrick Perkins)在節目上直言，KD從來就沒「走出」被格林(Draymond Green)嗆的事件；尤其勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)今年5月還出面表示，希望「嘴綠」永遠留隊，更讓KD覺得該離開灣區。

杜蘭特的勇士生涯，最終以遭逢阿基里斯腱斷裂重傷，還錯失3連霸遺憾作結。雖然老東家勇士宣稱願為他開出5年2.21億美金頂薪，他仍在柯瑞飛來紐約與他見面前，就宣布轉戰布魯克林，顯見續留灣區早已不在他的選項內。他的前隊友柏金斯認為，在去年季初KD與格林發生衝突時，就註定了雙方將分道揚鑣的命運。

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去年11月13日作客快艇的那場比賽，勇士爆發了柯爾(Steve Kerr)執教以來隊內最大衝突，當時一哥柯瑞正在養傷並未到客場，杜蘭特與格林因為一次進攻選擇發生爭吵，「嘴綠」飆罵KD是「賤人」，甚至嗆聲「你還沒來之前，勇士就已經在贏球。」因而遭球隊禁賽一場。

▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

雖然兩人事後都宣稱這件事已經過去，但在杜蘭特的前隊友柏金斯看來，這位兩屆FMVP從來就沒「走出」這起衝突造成的陰影，「我認為勇士原本有機會簽回KD，但當那件事發生，勇士試圖要以對格林處以禁賽的方式解決，幾個月後，老闆卻又出來說他想要格林終生留隊。」

柏金斯說，很難斷言勇士把杜蘭特付出的一切當成理所當然，「但我想他會覺得離開是最好的選擇，這很難克服，那些話實在太傷人。」

值得一提的是，在自由市場開啟前，《紐約郵報》記者柏曼(Marc Berman)曾帶來了一項溫馨的消息，指格林帶著未婚妻和孩子從舊金山飛到大蘋果探望KD。未料「嘴綠」卻在IG上親自「澄清」，他是去漢普頓參加朋友的訂婚派對，還批評消息來源很糟糕，讓勇士迷一陣錯愕。

▲火箭哈登、勇士格林、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特嘴綠格林柏金斯
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