KD改穿7號開啟籃網生涯　告別為紀念遭槍殺恩師克雷格的35號

▲杜蘭特告別35號。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

籃網在台灣時間8日正式簽下杜蘭特(Kevin Durant)，這位2屆FMVP宣布下次站上球場時，大家會看到他披上7號戰袍，象徵開啟生涯的新篇章。值得一提的是，KD原本的背號35號，是為了紀念與他情同父子的恩師克雷格(Charles Craig)，這位他敬愛的教練在35歲那年遭槍殺。

在杜蘭特決定轉投布魯克林後，勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)宣布只要自己在職的一天，就沒人能穿上灣區的35號球衣，感謝KD這3年來的付出。一周過後，KD正式成了籃網的一員，他也決定未來將改披7號戰袍，並在旗下公司「Thirty Five Ventures」的官方推特發文解釋原因。

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「35號帶我和家人走出馬里蘭的Seat Pleasant，向我們展示了這個世界。35號讓我見到了我可能一輩子都沒機會見到的人，體驗了我原本沒機會經歷的一切，並達成了從沒想過的成就。」杜蘭特說，這個背號還讓他進入德州大學奧斯汀分校，完成了在西雅圖登上NBA殿堂的夢想。

pic.twitter.com/wWz0oZZ5pa — Thirty Five Ventures (@35Ventures) 2019年7月7日

「35號讓我在奧克拉荷馬打球，得到將持續一生的羈絆和友誼。最後，35號讓我來到灣區，贏得兩座總冠軍，獲得不會因為時間或距離而改變的兄弟情誼。35號是為了紀念與我很親近的人，我會永遠紀念他和這個背號。但在我開啟籃球生涯的新篇章時，下次你們在球場看到我，我會穿的是7號球衣。」值得一提的是，籃網7號球衣的前任主人是台裔控衛林書豪。

杜蘭特從大學到進入NBA，一直都穿著35號，這個背號是為了紀念與他情同父子的AAU恩師克雷格。KD從8歲開始就接受克雷格的指導，但這位他敬愛的教練在35歲那年遭槍殺，讓當時年僅16歲的KD受到很大的打擊，從此他就穿上35號戰袍；他還說過自己計畫在35歲那年退休。

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）