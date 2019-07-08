衛少再次聯手哈登？火箭想追他但難找第3方　保羅未必會成籌碼

▲火箭一哥哈登可能與前隊友衛斯布魯克聯手？（圖／記者游郁香攝）

記者游郁香／綜合報導

在二當家喬治(Paul George)轉戰快艇聯手雷納德(Kawhi Leonard)後，雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)也傳出與總管普瑞斯提(Sam Presti)商討未來，不排除交易的可能性。美國《ESPN》披露，火箭有意追求「衛少」，但恐難找到第三方來符合雷霆的需求。

火箭2年前透過先簽後換從快艇挖來保羅，今年又想以相同方式追求明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)，但對方未與火箭會面之前就選擇落腳熱火。在2017年年度MVP衛斯布魯克傳出可能告別效力了11季的雷霆後，火箭換把目標瞄準「衛少」；但據《ESPN》的消息，這恐怕需要一段很長的時間，因為他們很難找到可以協助交易的第三方。

請繼續往下閱讀...

▲保羅(左)。（圖／達志影像／美聯社）

「衛少」是否會轉戰休士頓與前雷霆隊友哈登(James Harden)重聚，受到了矚目。火箭在2012-13賽季開季開打前，挖角了當時還是奧克拉荷馬第六人的哈登，「大鬍子」生涯前3季只是前任雷帝杜蘭特(Kevin Durant)和「衛少」身邊的小老弟，來到休士頓當一哥，逐漸蛻變為聯盟巨星，並奪下2017-18賽季年度MVP。

值得一提的是，雖然保羅還剩3年1.25億美金合約，與「衛少」剩下的4年1.71億美金合約相當匹配，但消息來源告訴《ESPN》，CP3未必會成為交易籌碼之一。畢竟前陣子爆出CP3請求離隊傳聞時，火箭總管莫雷(Daryl Morey)就一再強調不會拆散後場的明星組合，被擺上交易檯面的是中鋒卡佩拉(Clint Capela)和射手戈登(Eric Gordon)。

雷霆送走了二哥喬治後，收到5枚首輪籤，還有備受期待的20歲控衛亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)，加上當家王牌衛斯布魯克不排除離隊另尋出路，奧克拉荷馬可能會藉此進行重建。

▲火箭一哥哈登可能與前隊友衛斯布魯克聯手？（圖／記者游郁香攝）