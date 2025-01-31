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魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

▲▼魏全到美國Driveline訓練中心進修。（圖／魏全提供）

▲魏全到美國Driveline訓練中心進修。（圖／魏全提供）

記者楊舒帆／綜合報導

前味全龍捕手魏全今年將加盟富邦悍將，他利用季前時間與陳品捷等球員赴美國Driveline進行客製化訓練，收穫豐富期待反映在球季表現上。

魏全透露，這次訓練計畫源於前年在味全時與隊友陳品捷討論，加上藍翊誠、林哲瑄、范國宸等一起參與，團報有優惠。在Driveline的六週訓練期間，主要著重在提升揮棒速度及打擊技術改造。

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剛抵達訓練中心時會先進行身體素質相關數據檢測，魏全說，「一開始離大聯盟標準有段距離，不過到結束時都可以看到進步。」

至於打擊訓練方面，每天約進行75分鐘的練習，魏全說，透過高速攝影機檢測發力順序及動作細節，搭配客製化課表，六週後數據明顯進步。他強調，Driveline特別注重揮棒速度，改變過去以手瞄準的習慣，轉為全力揮擊的概念，回台之後繼續傳影片給他們分析並獲得相關修正建議。

在訓練期間，魏全也遇到台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll），近距離觀摩其驚人揮棒速度。「他雖然身材精壯但不高，揮棒速度卻超級快，」魏全分享與卡洛爾的互動經驗，一開始大家不太好意思打擾他，最後獲得微笑的親切回應並合照留念。

談到加入富邦悍將的展望，魏全表示將大膽嘗試新觀念，並相信數據能帶來改變。「身體健康最重要，」之前因膝蓋受傷開刀一度陷入低潮，他說，這次訓練也特別加強膝蓋穩定度，期待能在新賽季展現改造成果。

▲▼魏全到美國Driveline訓練中心進修。（圖／魏全提供）

▲魏全到美國Driveline訓練中心進修，獲得打擊教練Elijah Boyer的指導。（圖／魏全提供）

關鍵字： 魏全Driveline富邦悍將訓練改造

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