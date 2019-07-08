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AD簡單一句話打動前搭檔卡森斯　期待詹皇領他走上冠軍路

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▲鵜鶘卡森斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯(左)與卡森斯(右)將在湖人重聚。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)曾自曝，去年遭逢阿基里斯腱撕裂後，並沒有獲得鵜鶘慰留，讓他被迫與搭檔戴維斯(Anthony Davis)拆夥。不過在「表弟」今夏還未確定落腳處時，「一眉哥」一句「讓我們贏下一切」成功打動他的心，兩人將在洛城重聚；「一眉哥」也希望詹姆斯(LeBron James)能帶領他們走上冠軍路。

卡森斯曾幫助前東家鵜鶘招攬同樣出身自肯塔基大學的學長朗多(Rajon Rondo)，並建議球團追求大前鋒米羅蒂奇(Nikola Mirotic)，但當去年夏天自由市場大門開啟時，鵜鶘卻沒給他任何報價，他與朗多、戴維斯的「肯塔基大學連線」宣告瓦解；不過短暫分開1季後，3人又在湖人重逢。

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一度傳出乏人問津的「表弟」，7日以1年350萬美金的底薪加盟湖人，名記者艾德里奇(David Aldridge)披露，戴維斯僅用了簡而有力的一句話「讓我們贏下一切」，就成功打動前搭檔卡森斯。兩人一直都希望能繼續合作，如今在洛城成真，有機會在聯盟頭號球星詹姆斯帶領下，爭取個人生涯首冠。

▲湖人如願得到戴維斯與詹姆斯搭檔。（圖／翻攝自IG／kingjames）

▲戴維斯期盼詹姆斯帶領他走上冠軍路。（圖／翻攝自IG／kingjames）

戴維斯一進入紫金軍團就收到「詹皇」的見面禮，從這位擁有3枚冠軍戒的巨星手中接過湖人23號球衣。「一眉哥」接受《The Athletic》訪問時透露，兩人是多年的好友，他們都很興奮能和對方一起打球，「這很特別，我們也都希望確保當我們一起在場上時，我們都能發揮最大的優勢。」

曾6度進入全明星賽的戴維斯也希望這位自己尊敬的老大哥，可以帶領他走上冠軍路，「很顯然，聯盟還有一些很優秀的隊伍，贏得總冠軍並不是容易的事，這很困難，他也知道。我從來沒踏上過那條路，希望他今年能帶我走上那條路並贏得一切。」

▲▼勇士卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯戴維斯卡森斯表弟一眉哥
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