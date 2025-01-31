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古林睿煬旅日首季預計先發卻傳腹部受傷　恐影響經典賽資格賽？

▲▼古林睿煬與火腿監督新庄剛志一起出席入團記者會 。（圖／翻攝自IG／fighters_official）

▲古林睿煬今日與火腿監督新庄剛志一起出席入團記者會 。（圖／翻攝自IG／fighters_official）

記者游郁香／綜合報導

中職新科MVP古林睿煬今（31）日出席入團記者會，他穿上日本火腿隊的球衣，露出燦爛笑容大讚「非常帥氣」，不過監督新庄剛志透露，古林睿煬前幾天感到右側腹部緊繃，這是他從未受過傷的部位，球團態度謹慎，計劃讓他從二軍開始春訓，這是否會影響古林出戰經典賽資格賽，有待觀察。

最快球速達157公里的前統一7-ELEVEn獅王牌古林睿煬，今日在沖繩縣名護市的一軍春訓基地出席入團記者會，他自信喊話，「希望整季都能在一軍為球隊投球。」並入境隨俗用日語向隊友們打招呼，以日文說出「請多關照」，他表示，「大家都很友善，非常歡迎我。」

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▲▼ 古林睿煬、栗山英樹、林岳平 。（圖／啟程國際運動行銷）

▲古林睿煬轉戰日本火腿。（圖／啟程國際運動行銷）

古林睿煬強調，「我從來不會設立具體的數字目標，最初的目標是為球隊做出貢獻，並希望這能夠帶來冠軍。」

陪同出席的監督新庄剛志透露，古林睿煬幾天前感到右側腹部緊繃，因為這是他從未受過傷的部位，球團相當謹慎，計劃讓他從二軍開始春訓，「最重要的是進入賽季後的狀態，現在不必太過焦急。希望他能慢慢來、好好恢復，我希望能在最佳狀態下看到他的表現。」

新庄剛志進一步說明古林睿煬的傷勢並不嚴重，預計在3月1日和2日的台灣系列賽中能夠登板。

▲▼ 古林睿煬、栗山英樹、林岳平 。（圖／啟程國際運動行銷）

▲古林睿煬轉戰日本火腿。（圖／啟程國際運動行銷）

新庄剛志對古林睿煬有很高的期待，「我們有很棒的訓練師，希望他能早日康復。我也很期待早日看到他的表現，非常興奮。」關於古林睿煬的使用方式，新庄表示，「雖然還沒看到他對日本打者投球，但首先想讓他以先發投手的身份上場。

值得一提的是，儘管中華隊經典賽資格賽35人集訓名單預計2月3日開訓才會正式公布，不過據先前取得的消息，古林睿煬也在名單上，旅外選手預計2月中報到，古林此時出現新的傷勢，是否會影響他出戰WBC資格賽有待觀察。

關鍵字： 日職日本火腿古林睿煬WBC資格賽

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