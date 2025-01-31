運動雲

>

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

▲▼大溪高中。（圖／球隊提供）

▲大溪高中。（圖／球隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大溪高中總教練鄭錦繁近期調整投手，與教練黃永浦教練培訓方式取得成效。球隊在2024年暑假期間實施新制度，限制投手暑假2個月僅能投直球和變速球，並嚴格控制投球數量，每天不超過40球，包含牛棚練習、甚至嚴格要求規劃投手當天BP完隔天必須休息一天、讓投手保持新鮮的手臂。

鄭錦繁表示，在高中這個年紀、階段因過度使用受傷、傷後的韌帶修復費用昂貴，一次PRP保守治療可能需要數萬元，若需多次治療甚至可能花費七、八萬元。「韌帶是投手未來的謀生工具，投手在平時練習與比賽投球數量的使用方式必須謹慎使用」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項新的訓練方式雖然在實施初期遭遇球員質疑，但教練堅持「保護球員比球隊成績更重要」的理念，除了控制投球數，教練團也輔以重量訓練、橡皮筋，加重球，短衝刺，核心訓練等方式維持投手狀態。

新制度實施後，投手球速持續提升。鄭錦繁認為，現代棒球訓練不應過度倚重（投球量）光想靠著每天不斷投球來追求球速進步、而是要找到每位投手適合的熱身方式、訓練方式、善用運動科學，找出更有效且安全的進步方式。

在投手調教有成的同時，鄭錦繁也觀察到高中棒球投、打實力水準一直不斷在提升。「前幾年打進前八強球隊可能只有一個投手球速達140公里，現在連16強球隊都至少有兩名主力投手，球速都有140以上。」不過他也強調，球員的身體發展必須與實力同步成長，過早展現超齡的球速實力未必是好事。

關鍵字： 大溪高中鄭錦繁投手培訓棒球實力提升

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

返鄉就近照顧家庭　林政賢轉當職業軍人

返鄉就近照顧家庭　林政賢轉當職業軍人

古林睿煬旅日首季預計先發卻傳腹部受傷　恐影響經典賽資格賽？

古林睿煬旅日首季預計先發卻傳腹部受傷　恐影響經典賽資格賽？

前桃猿洋投狂威3個月前獲大聯盟合約　今就遭大都會DFA

前桃猿洋投狂威3個月前獲大聯盟合約　今就遭大都會DFA

藍鳥簽下3屆塞揚強投薛茲爾　道奇為前救援王DFA資深右投

藍鳥簽下3屆塞揚強投薛茲爾　道奇為前救援王DFA資深右投

熱火傳奇「閃電俠」韋德驚傳罹癌　切除惡性腫瘤＋40%腎臟

熱火傳奇「閃電俠」韋德驚傳罹癌　切除惡性腫瘤＋40%腎臟

NBA熱火資深後衛疑涉非法賭博　聯邦檢察官調查中！

NBA熱火資深後衛疑涉非法賭博　聯邦檢察官調查中！

熱炒店初二叫貨！攤商婦進冰櫃「慘被反鎖」　幸隨身帶一物獲救

熱門新聞

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

返鄉就近照顧家庭　林政賢轉當職業軍人

古林睿煬旅日首季預計先發卻傳腹部受傷　恐影響經典賽資格賽？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好

2韌帶很貴！大溪投手培訓觀念翻新

3魏全轉戰富邦Driveline進修收穫滿滿

4湖人交易來3D側翼大將　詹皇發出警告

5返鄉顧家庭　林政賢轉當職業軍人

最新新聞

13天王合體摘金　柯瑞讓法麥當勞崩潰

2湖人交易來3D側翼大將　詹皇發出警告

3魏全轉戰富邦Driveline進修收穫滿滿

4韌帶很貴！大溪投手培訓觀念翻新

5古林睿煬腹部受傷　恐影響WBC資格賽？

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366