「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

▲大溪高中。（圖／球隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大溪高中總教練鄭錦繁近期調整投手，與教練黃永浦教練培訓方式取得成效。球隊在2024年暑假期間實施新制度，限制投手暑假2個月僅能投直球和變速球，並嚴格控制投球數量，每天不超過40球，包含牛棚練習、甚至嚴格要求規劃投手當天BP完隔天必須休息一天、讓投手保持新鮮的手臂。

鄭錦繁表示，在高中這個年紀、階段因過度使用受傷、傷後的韌帶修復費用昂貴，一次PRP保守治療可能需要數萬元，若需多次治療甚至可能花費七、八萬元。「韌帶是投手未來的謀生工具，投手在平時練習與比賽投球數量的使用方式必須謹慎使用」。

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這項新的訓練方式雖然在實施初期遭遇球員質疑，但教練堅持「保護球員比球隊成績更重要」的理念，除了控制投球數，教練團也輔以重量訓練、橡皮筋，加重球，短衝刺，核心訓練等方式維持投手狀態。

新制度實施後，投手球速持續提升。鄭錦繁認為，現代棒球訓練不應過度倚重（投球量）光想靠著每天不斷投球來追求球速進步、而是要找到每位投手適合的熱身方式、訓練方式、善用運動科學，找出更有效且安全的進步方式。

在投手調教有成的同時，鄭錦繁也觀察到高中棒球投、打實力水準一直不斷在提升。「前幾年打進前八強球隊可能只有一個投手球速達140公里，現在連16強球隊都至少有兩名主力投手，球速都有140以上。」不過他也強調，球員的身體發展必須與實力同步成長，過早展現超齡的球速實力未必是好事。