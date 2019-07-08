里拉德拒抱團！稱球星互相招募是常態　堅持要在拓荒者奪冠

▲拓荒者一哥里拉德拒絕抱團。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

從熱火的LCD連線到勇士上季的5星陣容，甚至是剛成形的兩大小前鋒雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)攜手加盟快艇，抱團文化已經成為常態。剛與拓荒者簽下4年1.96億美金合約的里拉德(Damian Lillard)，卻堅持以自己的方式爭冠，他認為自己不必和那些頂級球星聯手，而要腳踏實地來追求目標。

一向給人沉默寡言印象的雷納德，主動聯繫了雷霆二哥喬治，邀請對方和他一起返回家鄉洛城替快艇效力；今年總決賽G5傷了阿基里斯腱的杜蘭特(Kevin Durant)則早就和好友厄文(Kyrie Irving)、小喬丹(DeAndre Jordan)說好攜手轉投籃網。對此，里拉德直言，比起傳統由球團高層與自由球員會談，球員之間互相招募已成為更強而有力的方式。

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里拉德解釋，「因為有時候教練還有管理階層並沒有像球員那麼有力，現在球員彼此之間都很友好。我想如果是在過去，像喬丹(Michael Jordan)應該就不會試著找別人加入他的隊伍，他們反倒會在場上競爭。」

▲拓荒者一哥里拉德堅持要奪冠也要在波特蘭。（圖／達志影像／美聯社）

現在一支球隊可能就有3位巨星，上季勇士甚至集結了5星連線，里拉德坦承，「你可以看到，現在球員之間的招募越來越多，這就是現在的狀況，也是現在比賽很大的一部分。」

自從2012年以首輪第6順位加盟拓荒者，里拉德就把波特蘭當成自己的家，他沒離開過，未來也不打算離開。他對自己身處的環境很滿意，他不想當那種放棄自己擁有的，想著要去別的地方的人；或是因為聽到別人說自己沒有冠軍戒，就決定去其他地方打球，「感覺如果你做了那樣的決定，一切卻沒有如預期奏效，你可能會變得顛沛流。」

里拉德也豪氣地說，從以前到現在，他想要的都是在波特蘭奪冠，「他們從1977年起就沒拿過冠軍，那是隊史唯一一冠。」相較於不擇手段爭取冠軍，他更重視以以腳踏實地的方式追求目標，「我不必離開這裡去和那些最厲害的球員一起打球，只為了贏得冠軍。對我來說，這就是我爭冠的方式，我也很清楚如果我無法成功，我也可以坦然接受結果，因為這就是我選擇的道路，我很久以前就接受這一點了。」

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）