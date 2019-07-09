衛少有興趣到邁阿密聯手巴特勒　槍西：熱火將成有力競爭者

▲衛斯布魯克可能前進邁阿密聯手巴特勒？。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連3季止步季後賽首輪的雷霆，在二哥喬治(Paul George)出走後，一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)也傳出可能離隊。美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)9日披露，熱火對「衛少」很感興趣，而今夏透過4方交易延攬了巴特勒(Jimmy Butler)的邁阿密對這位8屆全明星控衛也有很大的吸引力。

雷霆過去3天已經透過交易喬治還有送走前鋒格蘭特(Jerami Grant)，收集了6枚首輪籤；為奧克拉荷馬效力了11季的衛斯布魯克也和總管普瑞斯提(Sam Presti)商討未來，不排除交易的可能性。「沃神」9日報導，熱火是「衛少」可能的落腳處，雙方「互有意思」。

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熱火先前透過先簽後換得到七六人搖擺人巴特勒，將為邁阿密效力了5季的主戰中鋒懷塞德(Hassan Whiteside)送到拓荒者，換回哈克雷斯(Maurice Harkless)和雷納德(Meyers Leonard)；之後再將哈克雷斯以及一枚首輪籤交易到快艇，空出薪資空間；最後把4年級後衛理查德森(Josh Richardson)送往費城，完成巴特勒的交易案。

▲巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

不過熱火的補強計畫還在繼續進行，據《邁阿密先驅報》的報導，熱火表達了對衛斯布魯克的興趣，「他優異的技術和好勝心符合熱火對球員的期待」。轉任球評的「槍西」畢拉普斯(Chauncey Billups)則看好「衛少」和巴特勒的組合，他認為一旦這兩位球星合作，邁阿密將成為東區很有力的競爭者。

雖然交易來「衛少」，可能也意味著有些熱火球員得離開，恐影響團隊深度，但「衛少」和巴特勒在場上展現出的求勝意志令人難以忽視，「槍西」直言，「如果他們可以攜手合作，我覺得他們每晚都有贏球的機會。」

▲衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）