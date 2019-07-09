34歲詹皇下季扛湖人先發控衛　搭檔聖堂射手當「場上總管」

▲湖人一哥詹姆斯下季將擔任先發控衛。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

34歲的詹姆斯(LeBron James)下季不僅改穿6號戰袍，據美國《雅虎體育》報導，他還將擔任湖人的先發控衛，與新援「聖堂射手」格林(Danny Green)組後場搭檔。除了「詹皇」之外，目前紫金軍團陣中還有正式續約的4屆全明星朗多(Rajon Rondo)、前勇士冠軍成員庫克(Quinn Cook)和卡盧索(Alex Caruso)等3名控衛。

詹姆斯上季一度因為左腹股溝拉傷連休了17戰，雖然他今年2月回歸後試圖要率隊重返西區8強，無奈最終沒能如願，他也決定「提前關機」為新賽季做準備；他整季僅打了55場寫下個人生涯新低，同時今年也是他9年來首度缺席總冠軍賽。

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▲詹姆斯如願聯手戴維斯 。（圖／達志影像／美聯社）

明年12月將滿35歲的詹姆斯從今年3月30日出戰黃蜂後，展開了生涯最長的休賽季，最近如願迎來前任鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)助拳，他也大方將23號讓給小老弟。雖然湖人追求雷納德(Kawhi Leonard)失利，沒能組成夢幻的3巨頭，但也補進了「一眉哥」的前禁區搭檔卡森斯(DeMarcus Cousins)和幫助暴龍奪冠的「聖堂射手」格林等。

《雅虎體育》披露，詹姆斯新賽季將擔任湖人的先發控衛，與「聖堂射手」在後場搭檔，成為竄升為奪冠熱門的紫金軍團的「場上總管」。即將迎來生涯第17季的「詹皇」身手全面，他的場均助攻次數已連3季超過8次，過去他也常擔任「組織前鋒」的角色，因此扛起球隊後場指揮官重任對他來說完全不成問題。

▲湖人一哥詹姆斯(右)。（圖／路透社）