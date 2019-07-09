湖人再補能守又能砍外線的布萊德利　魔術強森讚陣容近乎無敵

▲湖人簽下防守大鎖布萊德利(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雖然爭搶雷納德(Kawhi Leonard)失敗，湖人沒有停下補強的腳步，9日再以空間特例簽下綠衫軍出身的後衛布萊德利(Avery Bradley)。布萊德利除了以優異的防守能力著稱，他生涯三分命中率達到3成64，能幫助球隊拉開場上空間；前任總裁魔術強森(Magic Johnson)大讚這是極佳的補強，更說湖人目前的陣容近乎無敵。

湖人主帥佛蓋爾(Frank Vogel)又多了一位後場的可用之兵，曾在2016年入選年度防守第一隊的布萊德利被灰熊釋出後，9日以2年970萬美金的價碼轉投洛城。這位28歲後衛不僅是一位「防守大鎖」，前塞爾提克主控厄文(Kyrie Irving)曾大讚他是最會防守自己的人；外線能力也很出色，生涯三分命中率達到3成64。

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▲湖人簽下防守大鎖布萊德利。（圖／達志影像／美聯社）

這位擁有10年NBA資歷的後衛在波士頓待了7季，之後輾轉效力過活塞、快艇和灰熊；他曾打過39場季後賽，繳出場均12.2分、3.1籃板和1.6助攻，外帶1.2抄截，在塞爾提克2017年打進東區決賽時，他是陣中的先發後衛。

在簽下布萊德利後，湖人的名單上已有14名球員，只剩下1個空位。前任總裁魔術強森在個人推特大讚這是筆絕佳的引援，布萊德利能帶來防守強度和三分投射能力，「湖人國度，我夢想著第4節湖人排出詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)、格林(Danny Green)、布萊德利和庫茲馬(Kyle Kuzma)的陣容，這近乎無敵。」

▲湖人如願得到戴維斯與詹姆斯搭檔。（圖／翻攝自IG／kingjames）