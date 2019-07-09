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前第一中鋒霍華德「自尊已死」　想變成曾被他討厭的嘴綠

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▲▼霍華德。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍華德最近被巫師交易到灰熊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

現年33歲的霍華德(Dwight Howard)曾是聯盟第一中鋒，10年前帶領魔術打入總冠軍賽，全盛時期還曾連5年入選年度第一隊；但自從2012年告別奧蘭多後就開始走下坡，2016年至今更是換了5個東家。即將迎接生涯第16季的他決定放下自尊，向他曾討厭的勇士悍將格林(Draymond Green)學習。

自從2016年告別休士頓後，這位6呎11吋明星長人每季都在換東家，輾轉待過老鷹、黃蜂和巫師，最近又被交易到灰熊，但傳出很快就會被釋出，得重新找尋落腳處。由於受到背傷纏身，霍華德上季僅出賽9場，繳出場均12.8分、9.2籃板的慘淡數據，與他生涯前期在魔術動輒得分突破20大關有相當大的落差。

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▲▼霍華德。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍華德離開火箭後每季都換東家。（圖／達志影像／美聯社）

希望能延續生涯的「魔獸」不得不做出改變，甚至從他曾討厭的灣區悍將格林身上得到啟發，「我想成為任何球隊需要我扮演的角色，生涯至今我面臨過各種狀況。我以前很討厭格林的打法，但在看了他在季後賽的表現後，我發現他做的一切都是為了球隊。」

霍華德說，格林在場上無所不在，他會出現在每個防守位置，會和隊友溝通，甚至還會領到技術犯規，「他做了所有的事，這些都不是帳面數據可以看出來的，但每個人都看在眼裡，我想成為那樣的人。」這位33歲中鋒也提到，他已經放下自尊，「如此我才能成為自己。」

▲NBA總冠軍戰，暴龍vs勇士，格林、雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士悍將格林(左)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA魔獸霍華德嘴綠格林勇士
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