詹皇難忘9年前的「決定」被狂批自私　抵邁阿密第一晚飆髒話

▲LCD連線4度叩關總冠軍賽並拿下2連霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

詹姆斯(LeBron James)9年前透過全國轉播公布自己的「決定(The Decision)」，離開家鄉克里夫蘭轉投熱火組3巨頭，被認為是帶起聯盟「抱團」的始祖。當年25歲的他看到所有報導都批評自己很自私，受到很大的衝擊；抵達邁阿密的第一個晚上，他忍不住飆出髒話，「FxxK！到底發生了什麼事？」

今夏自由市場兩條大魚杜蘭特(Kevin Durant)和雷納德(Kawhi Leonard)，皆招攬自己想聯手的球星一起轉隊，拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)便直言，球員互相招募已經是聯盟的常態；雖然他拒絕「抱團」但能理解這種文化。不過當詹姆斯9年前透過全國轉播公開「決定」時，遭受了各種批評謾罵。

請繼續往下閱讀...

▲詹姆斯2016年帶領騎士奪冠完成自我救贖。（圖／達志影像／美聯社）

「詹皇」近日在節目上回想當時自己的心境，「無論如何，我當時才25歲，我希望被每個人喜歡。我當時的感覺是，『我的天啊，所有的報導都說我很自私，我根本不是那樣的人。』我看了很多這種愚蠢的報導，我當時還很年輕，我覺得這些事很重要，包括在電視上、報紙上看到的，或是自己聽到的，全都會影響你。」

因為自己決定帶著天賦前往南灘，搭檔韋德(Dwyane Wade)和波許(Chris Bosh)爭冠，就引來了排山倒海而來的批評，詹姆斯當下感到非常吃驚，「當我們抵達邁阿密時，我們在那裡的第一個晚上，忘記是幾點了，我們進入飯店後，我的反應是，『FxxK！到底發生了什麼事？』」

不過詹姆斯並沒有被這些負面攻擊擊垮，他如願在熱火締造2連霸，並在2014年再次回到家鄉，帶領騎士奪得2016年總冠軍，也是珍貴的隊史首冠，完成了「自我救贖」，重新受到克里夫蘭球迷喜愛，雖然他去年夏天2度離開發跡地，但家鄉球迷多數給予祝福。

▲LCD連線4度叩關總冠軍賽並拿下2連霸。（圖／達志影像／美聯社）