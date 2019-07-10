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勇士釋出3冠替補功臣李文斯頓　灣區3主將離隊恐重建

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▲勇士李文斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士裁掉李文斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

挑戰3連霸失利的勇士，今夏已陸續告別主將杜蘭特(Kevin Durant)、伊古達拉(Andre Iguodala)，10日傳出另一位3冠替補功臣李文斯頓(Shaun Livingston)被釋出的消息，這位33歲控衛下季的年薪為770萬美金，其中只有200萬美金受到保障。據美國《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)計算，灣區軍團能藉此省下超過100萬美金的薪資空間。

33歲的李文斯頓曾在2007年遭逢「毀滅性」膝傷，一場對夏洛特的比賽，他撕裂了前十字韌帶、後十字韌帶、內側副韌帶和外側半月板，膝蓋骨還脫臼，生涯差點就此告終；他效力過多支球隊，包括快艇、熱火、雷霆、巫師、山貓、公鹿、騎士、籃網等，勇士是他生涯待過最久的隊伍。

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從2014-15賽季披上灣區戰袍至今，他隨隊連5年打進總冠軍賽並奪得3冠，是勇士相當重要的替補戰力。不過灣區軍團在失去2屆FMVP杜蘭特後，隨即透過先簽後換挖來23歲的籃網一哥羅素(D’Angelo Russell)，並送走了2015年FMVP伊古達拉，進行陣容重整。

▲勇士李文斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士裁掉李文斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

勇士10日又與另一名3冠功臣說再見，釋出了33歲替補控衛李文斯頓，他下季的年薪為770萬美金，其中只有200萬美金受到保障。美國《ESPN》報導，灣區軍團將採用延伸條款裁掉這位資深後衛，在接下來3季分別支付他66.6萬美金，讓球隊的薪資總額能低於硬性薪資上限(1.389億)。

李文斯頓曾在今年4月接受《The Athletic》訪問時，透露過去這一季是他加入勇士以來，受到傷病困擾最嚴重的一年，甚至每場比賽過後，膝蓋都「腫如壘球」，已經萌生退意。但據名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的消息，這位將在9月年滿34歲的老將下季將繼續征戰，預計會迎接個人生涯第16季。

李文斯頓生涯多數都從板凳出發，場均上陣20.6分鐘，有6.3分、2.4籃板和3助攻的表現，平均命中率高達4成86；擁有5年總冠軍賽經驗的他，應該會吸引不少球隊的目光。

▲▼李文斯頓（Shaun Livingston）、伊古達拉（Andre Iguodala）。（圖／CFP）

▲勇士告別兩大替補功臣李文斯頓(右)、伊古達拉(左)。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士李文斯頓杜蘭特伊古達拉
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