KD未見籃網就宣布轉隊　醫療團隊全票支持給頂薪助他復出

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自由市場開市首日，杜蘭特(Kevin Durant)透過旗下媒體IG帳號宣布轉投布魯克林，籃網總管馬克斯(Sean Marks)透露，雙方事前並未正式會面，他也是從IG得知訊息。馬克斯不諱言，看到KD撕裂阿基里斯腱時，確實讓他們有所遲疑，但仔細研究傷勢狀況後，醫療團隊全票通過應該給這位兩屆FMVP頂薪，幫助他復出。

當自由市場大門在台灣時間1日清晨6點開啟後，杜蘭特很快就在自家媒體《The Boardroom》宣布，自己將與籃網簽下頂薪合約；更令人吃驚的是，籃網總管馬克斯10日受訪時表示，在KD公開決定前，雙方並沒有會面，也沒有透過電話交流過，他也是夠過IG才得知KD將攜手厄文(Kyrie Irving)來到布魯克林。

請繼續往下閱讀...

籃網擊敗了同城的尼克，贏得了這場搶人大戰，不過過程中他們也曾遲疑過。杜蘭特在總冠軍賽G5帶著還未痊癒的右小腿拉傷回歸，最終卻演變成毀滅的阿基里斯腱斷裂悲劇，馬克斯直言，「如果我說，『喔，這一點也沒有讓我們感到困擾。』那一定是謊話。」

▲杜蘭特。（圖／CFP）

由於杜蘭特受傷時還不是自由球員，籃網無法得到詳細的傷情報告，馬克斯帶領醫療團隊研究了KD受傷的影片，看了所有的相關報導，他們必須決定是否要在這位兩屆FMVP身上下賭注；畢竟就算今夏簽下他，最快可能也要等到2020-21賽季才能看到他披上籃網7號戰袍。

在自由市場開市前的幾天，馬克斯聚集了籃網的醫療團隊，他拋出了一個重要的問題請大家表決，「誰同意給杜蘭特頂薪合約？」結果所有人都舉手表示贊同。這一幕讓馬克斯感動不已，「當你看到一群年輕男女在這裡說著，『我們等不及要接受這個挑戰，等不及要付出一切來幫助KD再次踏上場上，證明大家是錯的。』」

馬克斯說籃網上下都有相同的信念，一起等待並相信杜蘭特能健康歸來；不過他強調現在談論KD是否會缺席一整季，或何時能復出還太早，到了合適的時間點自然會給出答案。

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）