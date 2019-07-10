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暴龍總裁要球迷別為失去雷納德失眠　稱可愛坦誠暗批舅舅作怪

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▲暴龍總裁尤基利表示雷納德在做決定的過程很坦誠。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍總裁尤基利表示雷納德在做決定的過程很坦誠。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

儘管暴龍竭盡所能要留住雷納德(Kawhi Leonard)，從管理階層到醫療團隊都花費很多心思取得他的信任，終究敵不過他想返鄉的決心。暴龍總裁尤基利(Masai Ujiri)10日在痛失這位兩屆FMVP後首次公開露面，要多倫多球迷別為此難過失眠，他也強調「可愛」在做決定的過程中很坦率，但不願多談對方的舅舅。

暴龍去年夏天冒險交易來雷納德，這個賭注得到了回報，「可愛」為北國帶來苦等24年的隊史首冠，他也捧起生涯第2座FMVP；但3周過後他就宣布轉投快艇，多倫多這一季以來為了慰留這位沉默殺手的努力付諸流水，也再次驗證了沒有巨星想留在加拿大打球的殘酷事實，刺痛了暴龍球迷的心。

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原本很有信心能留下雷納德的暴龍總裁尤基利10日出面受訪，「我們沒有時間哭泣，老實說，我並沒有失眠，我也沒有感到失望，我們專注於下一步。」他安慰再次受到打擊的多倫多球迷，「不要為此失眠，我們會沒事的。」

▲▼暴龍冠軍遊行，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德奪得FMVP後3周就宣布離隊。（圖／達志影像／美聯社）

尤基利大方給為暴龍帶來了一個驚奇賽季的雷納德祝福，「毫無疑問，我們絕對會祝福他，當他為我們效力時，他付出了所有，我們對此很感謝。在他決定離隊後，我也和他聊過，那是一次很棒的對話。我們還是從中得到了很多，我們贏得了一座總冠軍。」

在雷納德上周六宣布與喬治(Paul George)一起轉投快艇後，流出了各種「內幕」，包括「可愛」曾試圖招攬杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)等明星球員組團；還有消息指，湖人完全不知道暴龍與快艇都在追求喬治以滿足這位兩屆FMVP的要求；甚至有人認為暴龍被雷霆拿來向快艇「抬價」，以得到更多首輪籤。

當被問到雷納德在整個過程中是否坦誠，尤基利給出肯定答案，「我覺得他是。」停頓了一下又補上，「雷納德很坦誠。」記者於是追問是否有人不真誠，尤基利意有所指表示，「我知道我們正在面對的是什麼，我對這個過程充滿感謝。」隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)認為這是在暗批雷納德的舅舅羅伯特森(Dennis Robertson)。

羅伯特森被認為是影響雷納德去年離開馬刺的導火線，李溫柏格報導，「可愛」的舅舅在與暴龍會面時，提出了很多不合理的要求，讓暴龍懷疑雷納德是否真的有考慮過留在多倫多。

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

關鍵字： NBA暴龍雷納德尤基利
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